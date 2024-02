La nova programació d’arts escèniques de la Universitat de València a la Nau arranca el dimarts amb «El vuelo de las amapolas», un espectacle teatral que estarà fins el 25 d’abril i acostarà les veus que parlen de la vida, la mort, els somnis i les oportunitats passades.

Este serà el tret d’eixida a un programa que, amb el lema «Conflictes», abordarà al llarg detres mesos l’anàlisi i la reflexió de les pulsions humanes bel·ligerants en tota la seua extensió. «El vuelo de las amapolas» és una lectura dramatitzada del text de José Bohórquez Núñez, un dels guanyadors del concurs d’escriptura creativa del SEDI, i està dirigida per Lola López.

Per a la directora de l’Aula d’Arts Escèniques, la professora Laura Monrós-Gaspar, la necessitat de tractar esta temàtica «ve donada per l’escenari desolador i descoratjador de conflictes bèl·lics a què assistim com a testimonis directes en l’actualitat», així com als «conflictes domèstics, socials, sexuals i de gènere que patix la societat dins de la quotidianitat».

La programació continuarà en febrer amb Komos Companyia Teatral. Sota la direcció de Miguel Navarro es representaran les obres de Plaute «Mostellaria»(dimecres 14), Eurípides amb «Las bacantes» (dijous 15) i «Después de la Tierra» (divendres 16), basat en l’Antígona de Sòfocles i versos de Miguel Hernández.

Finalment, els dies 28 i 29 «La Mare Coratge» de Bertolt Brecht, per Malatesta Teatre amb direcció de Paula Úbeda, metàfora de la societat en la seua cursa a l’èxit i el culte al mercat i la propietat. Abans de tancar el mes, també actuarà la Joven Compañía C-Dansa del Conservatori Professional de Dansa de València (21 i 22 de febrer).

Dia de la Dona

Com a avançament, en març, com és habitual, es manté el focus sobre la dona. Dimecres 6 i dijous 7 tornarà a cobrar vida la història de la família Trastàmara i de la reina Isabel I de Castella amb «Trastàmara», per EntreTantos Dansa.

Els dies 13 i 14 de març s’ha programat l’obra «Katherine Macbeth», per Cave Canem, en homenatge a Shakespeare. Ja en abril, obrirà «Nardo» (10 i 11), interpretat per Migro Danza, amb un toc d’erotisme; del 15 al 19 d’abril hi haurà una nova edició del Festival Dansa València; i tanca la programació «La llengua incompleta» (24 i 25), per La família política.

Col·loquis

Tots els espectacles comencen a les 19:00 hores (algunes en doble sessió, també a les 17:30 h), a la Sala Matilde Salvador de La Nau. Les entrades es poden reservar 15 dies abans de cada representació en qualsevol dels establiments de La Tenda de la Universitat, als campus i en La Nau, o en la web.

A més, cada dimecres hi haurà un col·loqui amb la companyia en acabar l’obra. Tanmateix, a la Sala Palmireno de la Facultat de Geografia i Història oferirà una representació un dijous de cada mes, com a part del Programa Cultura als Campus.