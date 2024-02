Dansa per a tots els públics: joves, malalts i persones amb discapacitat

Dansa València pretén acostar el ball a tot tipus de públics a través de diferents activitats de mediació amb l'objectiu de fomentar l'interés i instruir al públic entorn l'actualitat dels llenguatges del moviment.

En este sentit, el festival organitzat per l'Institut Valencià de Cultura (IVC) pretén realitzar al llarg d'este any tres accions focalitzades en els joves, malalts d'Alzhèimer i persones amb discapacitat per a que esta disciplina siga accessible.

Concretament, Dansa València ha establert un acord amb la Fundació del Levante UD per a posar en marxa un taller dirigit a persones amb discapacitat els dies 22 i 27 de març i el 4 i 12 d'abril. El projecte "Dansem ara" estarà impartit per Isabel Abril i Clara Crespo, de la companyia Fil d'Arena. Ambdues busquen mostrar una experiència enriquidora per apropar el ball d'una manera accessible i adaptada a les seues necessitats. És una proposta "on els cossos i la seua expressivitats són protagonistes, una oportunitat per descobrir-nos i deixar-nos portar per la poètica de la dança i la improvisació", assenyalen.

Pacients amb Alzhèimer

En esta edició, Dansa València també es compromet amb el treball dels pacients diagnosticats d'Alzhèimer. D'esta manera, el festival pretén que el ball millore la qualitat de vida de les persones que fan front a esta malaltia. Així, la ballarina Juana Varela impartirà un taller de dansa contemporània dirigida als associats d'AFAV els dies 21 i 28 de març i el 4 i 11 d'abril. En "Ara si baile", els participants podran sentir-se lliures i deixar-se fluir executant moviments sense disseny previ, espontani i creatiu. Varela reconeix que l'art és "una eina de comunicació, on cada individu pot transformar la societat". En este sentit, la ballarina ja ha desevolupat laboratoris de creació i investigació per tractar temes diversos i donar veu a qüestions que afecten a l'èsser humà.

Per últim, els joves també seran protagonistes en este festival. Concretament, estaran presents en tres grups dirigits a unes edats en concret per a fomentar l'interés per la dansa contemporània. L'activitat permet que els adolescents s'acosten a la creació coreogràfica a través d'experiències guiades per la periodista especialitzada en dansa i gestora cultural Sara Esteller. En este cas, l'organització obri una convocatòria per escollir els 18 participants.

La directora de Dansa València, María José Mora, espera que estes activitats "posen en valor l'experiència del públic, promovent una comprensió més profunda i un apreci per la dansa en totes les seues formes".