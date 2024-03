El gran colofó de la gira de la Banda Simfònica de Dones de la FSMCV

El públic es va alçar dels seus seients per a acompanyar amb palmes el final del primer concert. Va ser el passat 3 de març, a Torrevieja, quan la Banda Simfònica de Dones de la FSMCV entonava l'obra "La Mezquita de Córdoba", de Julie Guiroux, per a finalitzar el recital. Aquell auditori en peu funcionava com a bon presagi per a la gira.

Quasi un mes després, la formació es prepara per a afrontar un gran colofó a la gira de 2024. La penúltima parada serà al XVI Certamen Internacional de Bandes de Música Vila de la Sénia el pròxim 14 d'abril.

El punt final a esta temporada serà a Gandia. Allí, el 21 d'abril (18.00 hores), la unitat s'acomiadarà davant el públic valencià al Teatre Serrano, en un recital que compta amb la col·laboració del mateix Ajuntament de Gandia i de la Fundació Vicky Foods.

«Ha sigut una de les gires més extenses de la nostra Banda Simfònica de Dones i això mostra el creixement d'un projecte que prompte complirà una dècada d'existència. Cada vegada més públic s'acosta a conéixer el talent de la formació i cada vegada més institucions públiques i privades aposten per programar-la», apunta la presidenta de FSMCV, Daniela González.

Ruta de formació per cinc poblacions

Torrevieja, Benimodo, Muro d'Alcoi, la Sénia i Gandia són les cinc poblacions que enguany han format part de la ruta d'esta formació, la qual ha realitzat durant els últims temps fites com un gran concert amb cercavila prèvia a la Marina de la ciutat de València.

«La Banda Simfònica de Dones és un aparador fantàstic per a les nostres instrumentistes però és igual d'important per a compositores, tant de l'escena espanyola com internacional, que no es programen tant com a compositors homes», explica la directora Sofía Zarzoso.

Sofía Zarzoso, dirigint. / Levante-EMV

Ella és l'encarregada durant este 2024 de dur la batuta de la formació, seguint l'estela de directores com Norma Comes, Lidón Valer o Beatriz Fernández, qui ara es troba dirigint a la Orquestra Nacional d'Espanya.

Com apunta Zarzoso, el repertori dels concerts està totalment firmat per autores femenines: «Comencem amb l'obra de Lili Boulanger D'un matin de printemps i viatgem musicalment per diferents ciutats, algunes més properes i altres llunyanes».

"Pink Ribbon", de Marta Lozano, "Chelva", de Laura Beele; "Bajo el puente de las palmas", de María José Belenguer; "Odisea", de Sara Galiana; "Las arenas de Nimes", d'Elvira Checa; i l'esmentada La Mezquita de Córdoba, de Julie Guiroux, completen un programa original que inclou un espai per a la reflexió, amb la peça de Marta Lozano.

"Pink Ribbon" –llaç rosa en anglés– és una obra experimental formada per respiracions, ritmes i percussió, que convida a reflexionar sobre les conseqüències del càncer de mama. Amb esta proposta la Banda Simfònica de Dones de la FSMCV ha captivat al públic durant la gira actual, a la qual encara li queda un final a l'altura.