La Banda Simfònica de Dones de la federació comença gira pel 8 de Març

La Banda Simfònica de Dones de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (Fsmcv) comença la seua temporada 2024 amb tres concerts que li portaran a recórrer diversos punts de la geografia valenciana durant el mes de març, amb actuaciones emmarcades en les celebracions al voltant del Dia Internacional de la Dona, que es commemora el 8 de març.

El primer concert serà el pròxim diumenge, 3 de març (18:00 hores), a l’Auditorio Internacional de Torrevieja. Una setmana després, la formació visitarà la comarca del Comtat per a tocar en el Centre Cultural Polivalent de Muro d’Alcoi, el 9 de març (19;30 hores); i tancarà este periple el 10 de març (12:00 hores) a la Casa de la Cultura de Benimodo. Tots els concerts seran oberts al públic.

Després d’esta primera etapa, la Banda Simfònica de Dones de la federació continuarà la seua temporada el 14 d’abril, quan participarà com a formació convidada en el XVI Certamen Internacional de Bandes de Música Vila de la Sénia.

«Començàrem este projecte fa nou anys per a donar visibilitat a la dona en totes les facetes musicals: direcció, composició, interpretació i gestió. Hui veiem com formacions com la nostra donen fruit», explica Lourdes Gavilà, secretària general de la Fsmcv i responsable del projecte de la Banda Simfònica de Dones. Es referix, entre altres coses, que «cada vegada més xiquetes toquen instruments abans masculinitzats, cada vegada tenim més directores i compositores». «La nostra vocació, per tant, és continuar generant eixos referents», assegura Gavilà.

El programa musical estarà protagonitzat per compositores espanyoles i internacionals. S’interpretaran les obres «Chelva», de Laura Beele; «Bajo el puente de las palmas», de María José Belenguer; «Odisea», de Sara Galiana; «Las arenas de Nimes», d’Elvira Checa; «D’un matin de printemps», de Lili Boulanger; «Pink ribbon», de Marta Lozano; i «La mezquita de Córdoba», de Julie Guiroux. La gira suposarà la presentació de la nova directora de la unitat.

Sofía Zarzoso (Castelló, 1996), que debutarà al capdavant d’una formació que reuneix unes 70 dones músiques de les societats musicals de la Comunitat Valenciana i de diverses generacions, entre els 12 i els 57 anys. «El concert està plantejat com un viatge musical que comença un matí de primavera i que va transcorrent per diferents ciutats i èpoques», expressa la directora.