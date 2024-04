Berta Ruscalleda Seller, de 31 anys, és membre de la Muixeranga de les Valls del Vinalopó. Graduada en Història de l’Art i tècnica en Turisme, actualment està estudiant el màster de professorat de secundària. Tot i que va estar treballant cinc anys al Regne Unit, mai es va desvincular de les meues arrels. És membre d’El Rogle, una associació cultural que treballa per la normalització i defensa de la llengua, les tradicions i la memòria històrica de Novelda i la seua vall. Actualment és la nova presidenta de la Federació Coordinadora de Muixerangues.

Quina és la seua relació amb el fet muixeranguer?

Des de ben menuda he estat molt vinculada a la cultura popular valenciana, ja que mon pare era geganter a la colla del nostre poble. A més, en tenir família a Catalunya també he estat lligada a la seua cultura i les seues tradicions. M’haguera agradat formar part d’una muixeranga des de fa temps, però viure a l’estranger m’ho feia molt difícil. Va ser l’any passat quan finalment vaig poder tornar a vincular-me amb gran part dels moviments valencianistes que tenen lloc al meu voltant.

Berta Ruscalleda enfaixant se / Levante-EMV

En quin moment es troba el moviment muixeranguer?

Pense que ara mateix el moviment es troba en un bon moment. Són moltes les persones que treballen de valent dia a dia per engrandir la muixeranga. A més, la creació de noves colles i el creixement de les ja existents és un bon senyal que cada vegada més gent està interessada en la cultura popular valenciana.

Com ha estat el procés de formació de la candidatura de la nova junta?

Ha estat molt senzill. Els components ens hem entés molt bé entre nosaltres des del primer moment i pense que això és bon senyal de cara a tot el que ve. La nova junta som un grup ben variat de muixerangueres i muixeranguers amb un objectiu comú: moltes ganes de treballar per a engrandir encara més la muixeranga i el fet muixeranguer. Hui en dia podem trobar colles grans i d’altres més menudes, i això ha quedat reflectit en els components que formem la nova junta. Al final la muixeranga som totes i tots i que es reflexe en l’executiva de la Federació no pot ser millor mostra d’aquesta varietat.

Per als lectors que ho desconeixen, ens explicaria de quines funcions s’encarrega la Federació i quins serveis ofereix a les colles?

La Federació s’encarrega de difondre, promoure i dignificar el fet muixeranguer i les muixerangues. A més de vetllar per la seguretat de les muixerangues, també facilita el diàleg i la coordinació entre les colles. La Federació fa de representant de les muixerangues davant les institucions culturals, acadèmiques i polítiques de la societat en general i treballa per promoure i difondre la llengua i la cultura valencianes, per la igualtat, la justícia i la inclusivitat.

Quines iniciatives vol engegar la nova executiva?

Volem apropar la federació a les colles amb l’objectiu de fer xarxa i sentiment de pertinença. Ens agradaria també crear espais de convivència on les colles puguen compartir experiències i idees, i a més crear llaços. Treballarem per a divulgar la federació a xarxes socials de manera que estiga a l’abast de totes i tots, tant si pertanyen al món muixeranguer com si no. També volem que la federació siga el lloc on trobar respostes a possibles problemes que puguen sorgir dins de les colles amb la xicalla, la tècnica o qualsevol altre aspecte.

Membres de la nova Junta Executiva de la Federació de Muixerangues / Levante-EMV

Ens podria avançar una mica més d’informació del projecte de l’aplicació, com pot facilitar el dia a dia la feina de les muixerangues?

Actualment estem estudiant distintes opcions. Hi ha hagut un primer contacte amb diverses empreses, però encara no hi ha res clar. L’app que finalment es trie, si és que considerem que el projecte és viable per a totes les colles, hauria de facilitar la comunicació interna respecte a assajos i actuacions, facilitar la formació de les figures d’acord amb els membres, i finalment facilitar la comunicació amb la Federació.

A parer seu, quins són els reptes que li esperen al món muixeranguer?

Sense dubtes, els principals reptes del món muixeranguer actualment són créixer i consolidar-se dins del País Valencià com a manifestació cultural valenciana.