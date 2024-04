Joan Amèric canta a l'esperança i l'optimisme en un nou espectacle

El cantautor alzireny Joan Amèric presenta un nou espectacle artístic amb cançons inèdites. Si a «Perquè sóc poble... un país enamorat» canta a les diferents maneres de dir «t’estime, t’estimo, t’estim», ara es centra en l’optimisme en «On viu l’esperança». Esta nova proposta artística s’estrena este dissabte, 20 d’abril, a les 19:30 hores al Pati porticat de la Casa de la Cultura d’Alzira amb un ampli muntatge tècnic i artístic que recolza la proposta de l’autor.

«‘On viu l’esperança’ és un repertori distint i una formació des d’un altre angle sonor i amb una formació musical electroacústica», explica l’artista, que ha configurat un concert «que transita el paisatge interior de les emocions i les projecta en forma d’invitació al camí comú de l’esperança». «En estos moments polítics i culturals —on es posen barreres a la normalitat i salut de la cultura valenciana—, em fa la sensació que l’esperança és més necessària que mai», apunta.

En esta nova proposta artística, Amèric estarà acompanyat per Ana Ferrer (guitarra i cors); Miguel Brunyó (piano, teclats, cors i violí); Amadeu Adell (contrabaix); Miquel Guillem Gómez (flauta travessera); Jorge Pérez Soria (enginyer de so) i Johny Sánchez i Josep (assistents de so i llums).

Estrena de noves cançons

Durant 80 minuts de música, el repertori inclou estrenes i cançons inèdites —com «Paraules per a Cris», «En primera fila», «Rosa de Mar», «Volia ser trobador» o «Si arribara el dia»—, junt amb temes coneguts d’altres treballs com «La gran partida» o «Vine».

Tanmateix, Amèric inclou una versió molt particular del «M’aclame a tu», de Vicent Andrés Estellés i d’Ovidi, i també musicarà altres dos poemes del de Burjassot. «Ja el cantava abans del centenari d’enguany, porte Estellés en la sang, per a mi tots els anys són l’Any Estellés», afirma el cantant, que recorda com el poeta li va entregar el primer premi que va guanyar, a un concurs de Faura, quan era un jove en la vintena.

Cantautor, Joan Amèric. / Perales Iborra

Ara, quasi 35 anys després i amb sis décades d’edat, el cantautor alzireny assegura que no ha deixat de crear i d’escoltar i fer música. «Mai he deixat de sentir l’energia que dona compartir emocions des de l’escenari amb la gent, tot naix de la intimitat i acabava davant la gent», afirma.

Diu que «On viu l’esperança» naix «de l’impuls creatiu», però també de la demanda d’ajuntaments, programadors i festivals de voler contractar un espectacle seu. Per això, continua amb «Perquè sóc poble... un país enamorat» —que ha presentat per la Comunitat Valenciana, Catalunya i les Illes Balears—, però suma ara una nova proposta musical i artística.

«He anat fent cançons noves i no m’he pogut resistir a presentar-les en directe, tot i que la proposta anterior continua vigent», afegix. «Supose que les noves cançons són el resultat que destil·la el pas del temps. Com a autor i sense fer-ho expressament, el que vas produint i component és diferent de l’anterior, no saps exactament per què», considera.

«Me diuen que cada cançó nova és millor que l’anterior. Afortunadament em continuen eixint cançons i afortunadament són diferents de les anteriors. És el còctel de la naturalitat; no tinc una bambolla estilística a la qual estiga adscrit», conclou.

Plaer i resistència

«En este espectacle defense l’esperança com un instrument de plaer i resistència davant de les coses que passen i, en opinió meua, empobrixen el món. L’esperança per a mi és una vitamina, junt amb la música, la poesia i les idees a favor de la gent, el que conformen un còctel vitamínic que m’ajuda a viure», resumix.

Amb «On viu l’esperança» ja té aparaulades actuacions en València, Peníscola, Picassent, Girona, Sant Cugat del Vallés o Formentera. «He tingut èpoques de tot tipus, sempre m’he sentit valorat, però crec que mai he estat de moda ni he sigut un cantant d’allò que anomenen majoria. Estic molt còmode amb la immensa minoria que m’escolta, una minoria majoritària. Sempre hi ha hagut gent que m’ha rebut bé en estes tres dècades», afirma.

Amb les noves cançons que ara estrena en directe, el cantant i autor ja prepara pròxim disc.