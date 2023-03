Bellesa, compromís, força i tendresa s’abracen en «Perquè sóc poble... un país enamorat», una proposta artística de l’autor i cantant Joan Amèric que cerca «l’emoció a través de la lírica de les idees». Així és com l’alzireny definix el seu espectacle actual, que pròximament arriba a Palma.

El cantautor presentarà «un concert que canta la vida del trosset del món on els enamorats diem ‘t’estimo, t’estime i t’estim’», amb un recital que ja es va estrenar al Palau de la Generalitat Valenciana, i posteriormente també va passar pel Palau de Pedralbes, a Barcelona. Ara arribarà a Ca n’Oleo, un edifici emblemàtic vinculat al Govern Balear.

D’esta manera, es completa la «trilogia» pels tres territoris, on Amèric ha portat el seu espectacle per invitació de les tres respectives presidències. Segons afirma, és «un fet sense precedents on la música i les idees s’alien en pro de l’amistat i proximitat entre els pobles de llengua compartida».

Amb la passió feta poesia, música i veu, i a través d’un treball rigorós i exigent, «el recital proposa una mirada al món des dels ulls de la pròpia identitat», amb «la creació d'atmosferes sonores i poètiques de gran sensibilitat».

El concert de Palma serà el dissabte a les 17:00 hores a Ca n'Oleo i comptarà amb una formació electroacústica integrada per músiques i músics que interpretaran un repertori amb, entre d'altres, cançons inèdites com «Rosa de Mar», «Volia ser trobador» o «Si arribara el dia...». Tampoc faltaran els clàssics «Vine», «Llavis de sal» o «Perquè soc poble», als quals s’afegixen dues versions molt personals de «M’aclame a tu» (del poeta Vicent Andrés Estellés i Ovidi Montllor) i «Yo vengo a ofrecer mi corazón» (de Fito Paez), en valencià.

Cal recordar que el d’Alzira és l'únic artista valencià que ha obtingut el prestigiós Premi BarnaSants al millor concert de la secció oficial del festival.

El cantant, a més, ha obtingut en tres ocasions els guardons «Èxits d’or», els primers premis en diferents festivals de Cançó i ha passejat la seua música per l'Auditori de Barcelona, el Parc a la mar de Palma, el Palau de la música Catalana o les Arts de València, entre altres. Així com a Espanya, Itàlia, França i Uruguai.