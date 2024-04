El MuVIM homenatja el compromís amable, carismàtic i decidit de Didín Puig

«Didín Puig, una dona compromesa» és la nova exposició temporal que acull el Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MuVIM) fins l’1 de setembre. Es presenta com un exercici museogràfic de reconstrucció i homenatge a la vida i el llegat de la periodista que va treballar en defensa de la democràcia i el valencià «sempre de manera discreta, però sempre de forma entusiasta». Referent de la cultura valenciana, Didín Puig i Grau (Guadassuar, 1927 - Benimodo, 2019) ha deixat un llegat transcendent, però no sempre material ni quantificable.

Així ho expliquen des del MuVIm, que ara fa un repàs de la trajectòria vital d’una dona que va perdre al seu pare republicà afusellat pel franquisme; va emigrar a París, on va entrar en contacte amb el moviment de Maig del 68 i va començar a treballar en la premsa de l’exili i en projectes editorials, ja que era periodista.

Didín Puig, signant a l'Ajuntament de Benimodo. / Levante-EMV

Va crèixer política, cultural i cívicament en la dècada dels 60 i 70 i torna primer a València i després a ‘retirar-se’ a Benimodo, però sense deixar d’involucrar-se en iniciatives socials, polítiques i culturals (com la Societat Coral el Micalet o la Falla King Kong a València).

Obri la delegació valenciana d’Edigsa, una discogràfica pionera, i del diari Avui; es convertix en promotora d’Al Tall i representant d’Almara.A més, treballa com assessora musical a Aitana (TVE) i de guionista a Canal 9. Amb tot, per la seua casa van desfilar, fins al dia de la seua mort, intel·lectuals, escriptors, artistes i músics interessats en el restabliment de la cultura i de la llengua valenciana.

Carnet d'estudiant de periodista de Didín Puig. / Levante-EMV

Ara, cinc anys després del seu traspàs (al febrer de 2019), «Didín Puig, una dona compromesa» repassa totes estes peripècies i vivències —amb fotografies des de la seua joventut, documents i textos— però, per damunt de tot, la manera en què exercia eixe mecenatge cultural i cívic: amb carisma, amabilitat i hospitalitat.

«Va ser una dona il·lustrada, culta, anticipada al seu temps amb conviccions pròpies però sempre respectuosa amb les dels altres i preocupada per millorar les condicions de vida —i també i sobretot l’educació i la formació cultural— dels seus conciutadans i conciutadanes», afirmen fonts del MuVIM.

Fortes conviccions

Didín Puig «mereixia estar en un museu dedicat a la Il·lustració, eixe moviment heterogeni d’intel·lectuals que van intentar —a través dels seus escrits—, reformar i millorar la societat en la qual van viure», afegixen sobre una dona que va mantindre sempre fortes conviccions.

L’exposició està comissariada per Pau Àlvarez i Dolor Pedrós i mostra com tot i que Didín Puig va publicar molt poca obra escrita, «el paper que va jugar abans i després de la Transició és fonamental per a comprendre la nostra història recent». A partir de 2010 va rebre alguns premis, com la Distinció al Mèrit Cultural de la Generalitat Valenciana (2017).