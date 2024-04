Set amants de la lectura recomanen un llibre per Sant Jordi

«Amb mans invisibles» és el recull de poemes d’Emily Dickinson que l’escriptora i professora Carme Manuel ha escollit per tal de donar a conéixer l’obra de la poetessa americana a les lectores i lectors més joves (missió en la que reeixen les obres publicades en la col·lecció Vagó de versos); ajudada per les il·lustracions d’Ada Sinache, que fan un bon acompanyament als poemes.És temptador connectar la poesia de l’Emily Dickinson (1830-1856) a la figura de la poetessa que, als trenta anys, va decidir apartar-se del món i viure una vida de soledat i recolliment per la qual se l’ha anomenada «la monja d’Amherst». Formalment (en l’original anglés, com bé ens explica la Carme Manuel), és una poetessa original i innovadora, de poemes breus i concisos, amb metre senzill, arriscades metàfores i una composició on la posició de les paraules en els textos produeix un acusat impacte visual. Literàriament, ha estat inclosa en el transcendentalisme nord-americà del XIX i els seus temes transcorren entre l’admiració per la natura més propera i les experiències subjectives de l’autora davant d’elements com l’esperança, la poesia o el dolor.Però, més enllà de les peripècies vitals de la poetessa o de l’organització formal dels seus poemes, llegir aquest excel·lent recull de poemes és exposar-se a l’eixordadora força d’unes imatges i uns versos poderosament senzills. Ja siga el famosíssim (i infinitament citat) «L’esperança és una cosa amb plomes» fins al «Només l’abella et tindrà enyor» que obre aquesta crítica, els versos de la Dickinson xoquen contra el nostre cor com un tren a vapor. Qui tingués quinze anys i pogués llegir aquestos poemes per primera vegada!Quina sort descobrir aquest llibre (i tots els llibres). Perquè, com diu la mateixa autora: «No hi ha Fragata com un llibre/ per dur-nos a Terres llunyanes/ ni Corser com una pàgina/ de juganera Poesia —/Aquest viatge admet el més pobre/ sense el pes del Peatge—».

Jesús Huguet Enguita