II Trobada de Muixerangues a Alginet, per a seguir «tocant el cel de tots els cels possibles»

Dissabte 25 de maig de 2024, sobre les 18:00 hores i amb el suport de l’Ajuntament d’Alginet, concretament de les Regidories de Cultura i de Festes que han treballat perquè siga una trobada digna, tindrà lloc la II Trobada de Muixerangues d’Alginet.

L’any 2019 hi hagué la I Trobada, amb la participació, aleshores, de Jove Muixeranga de València, Els Negrets de l’Alcúdia, Muixeranga de la Plana i Muixeranga d’Alginet. Superats els entrebancs de la interrupció de les activitats muixerangueres per la covid19 i amb l’esforç d’haver de recuperar els nivells tècnics anteriors a la pandèmia a més d’introduir millores en l’estructura de les figures, la seua plasticitat i, sobretot, la seua seguretat així com l’embelliment i l’harmonia de les torres humanes, la colla amfitriona ha considerat que era bon moment per a preparat la II Trobada de Muixerangues a Alginet.

Dissabte 25 de maig, la concentració de tots els muixeranguers serà al Cau de Muixeranga Alginet, carrer Sant Miquel 26 i, en cercavila i passant pel carrer Alfonso, Colom i Sant Vicent, arribaran a la Plaça de la Font on s’enfaixaran. Les dos colles estaran acompanyades del grup de tabals i dolçaines, colla de músics Muixeranga d’Algemesí.

Es calcula que s’aplegaran unes 300 muixerangueres i muixeranguers de les dues colles participants —la Muixeranga d’Algemesí i l’amfitriona, Muixeranga Alginet—, en un acte on aquesta ultima ha volgut que la II Trobada descansara sobre dos punts. En primer lloc sobre l’agraïment i homenatge a la Muixeranga d’Algemesí per ser bressol del fet muixeranguer, per haver perseverat en el seu manteniment i defensa a pesar de les moltes dificultats i per haver enriquit el patrimoni muixeranguer i haver-lo sabut explicar i expressar amb admiració i estima.

Muixeranga Alginet sap que la colla d’Algemesí hagué de superar moments complicats com quan, en 1973, estigué a punt de desaparèixer. Però un grup de muixeranguers feren força i s’entossudiren perquè no s’extingira una tradició tan nostra i perquè valoraren que perdre patrimoni cultural és perdre arrels, és perdre allò que ens fa nostres i que conforma el bell paisatge cultural que ens defineix.

Per eixa determinació i voluntat, Muixeranga Alginet s’acosta a la colla d’Algemesí amb el respecte de qui ha lluitat i aconseguit recuperar el que semblava perdut i amb l’admiració de qui mostra un caràcter integrador cap a altres colles més joves, com l’amfitriona.

En segon lloc, Muixeranga Alginet vol honorar i recordar els joves adolescents d’Alginet que, en les celebracions de Pasqua dels anys 50-60 i als Arenals, alçaven muixerangues com a diversió però també perquè se sentien garants i corretja transmissora d’una tradició genuïnament valenciana que vivien com a profundament seua i que estimaven. Els documents gràfics que tenim (fotos), són testimoni d’eixos moments del passat.

Muixeranguers majors que van seguir la tradició

La colla d’Alginet ha convidat a la II Trobada, alguns muixeranguers majors ja que, en determinats moments de la seua vida, participaren en aquesta tradició al poble i treballaren per la seua continuïtat, així com a aquelles persones, també majors, que en 1973 i a Algemesí, van apostar perquè la muixeranga no morira i van lluitar per la seua continuïtat. A ells, Muixeranga Alginet farà un xicotet regal-detall d’homenatge per haver sigut l’espurna que no s’apagà mai.

Alta de Cinc de la Muixeranga d'Alginet. / Enric Barea

Per eixa raó, a l’alt nivell tècnic que s’espera en aquesta II Trobada de Muixerangues, se sumarà el component emotiu-afectiu en una Trobada que, des de la Ribera i amb el Xúquer donant-los la vida, també ha de ser la vostra, la de totes i tots.

En acabar la II Trobada, hi haurà un sopar a la fresca en la nostra més genuïna tradició festiva, amb el sopar al Cau de Muixeranga Alginet. Serà servit pels membres de la colla amfitriona. Us esperem dissabte 25 de maig de 2024 a la Plaça de la Font d’Alginet, per a sentir la força d’una festa-tradició preciosa i tocar el cel, de tots els cels possibles.