Els Premis Euterpe Ángel Asunción enceten el camí del seu XXV aniversari

«La dedicació a la música forma part del patrimoni cultural i de la identitat col·lectiva de la Comunitat Valenciana. Esta riquesa patrimonial s'ha de cuidar, perquè és un senyal d'identitat i un tresor únic i inigualable. Agraïm a la FSMCV la seua dedicació i esforç en la celebració d'estos premis i ens comprometem a fer un pas endavant en la celebració del XXV aniversari dels guardons».

El President de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, apuntava estes paraules durant l'última entrega dels Premis Euterpe Ángel Asunción celebrada com cada any al Palau de la Generalitat en els dies que envolten les celebracions de Santa Cecília.

Ara comença el camí d'eixa edició especial per als guardons que homenatgen la música valenciana en diversos vessants: persones, societats musicals, col·lectius, entitats, institucions, empreses o projectes que aposten decididament per mantindre, impulsar i desenvolupar la cultura musical valenciana.

Guardons. / Levante-EMV

El primer pas d'esta XXV edició és l'obertura de la convocatòria a les diferents categories del premi, que en els últims anys ha sumat noves per integrar projectes inclusius i que impulsen la igualtat.

Així, els guardons reconeixeran la participació d'una societat en el calendari de la Federació; els anys de dedicació d'una persona a la seua agrupació; a institucions o empreses, públiques o privades, per la seua aportació al moviment musical; a un projecte o agrupació amb una destacada contribució a la igualtat de gènere en l’àmbit de la música valenciana; i també a la societat musical impulsora de projectes d’inclusió social.

El termini de presentació de candidatures finalitzarà el 30 de setembre de 2024. Tota la informació relativa als guardons i la presentació de les sol·licituds es pot trobar a la pàgina de la Federació.

El llegat d'Ángel Asunción

L'anterior edició va ser la primera en què els premis van afegir el nom d'Ángel Asunción Rubio, històric dirigent de la FSMCV i el seu president d'honor fins el seu traspàs el mes de juny de 2023. Asunción va estar present en la vida de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana des del mateix naixement de la institució, en 1968. Durant més de tres dècades ho va ser tot en el col·lectiu: delegat de relacions públiques, secretari general, president i, en última instància, president honorífic. Com a tribut al seu llegat, la junta directiva de la Federació va afegir el seu nom als guardons.

«Ningú millor que Ángel Asunción, la vida del qual ha estat entregada a les societats musicals i sempre de manera altruista, per a donar nom a estos reconeixements. Els premiats comparteixen estos valors que ens identifiquen com a col·lectiu, per això els guardons visibilitzen tot el que les nostres societats musicals aporten a la societat. Tots ells són referents, dins i fora del nostre àmbit», va apuntar la presidenta de FSMCV, Daniela González, a la cerimònia de l'any passat.