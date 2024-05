Una exposició recorda la lluita de 20.000 dones durant la Guerra Civil

Recuperar la història de Mujeres Libres com a lluitadores per un món just. Este és l’objectiu de l’exposició «Mujeres Libres (1936-1939): precursoras de un mundo nuevo» que arriba a València de la mà de CNT; una mostra que comprén panells informatius, fotografies, arxius sonors i material audiovisual perquè la ciutadania descobrisca a aquesta organització feminista.

Mujeres Libres va ser una agrupació femenina que va nàixer dins del moviment llibertari durant l’any 1936 amb el propòsit d’unir a les dones de classe obrera per a lluitar per la seua emancipació. Organitzada per la Fundació Anselmo Lorenzo i CNT, aquesta exposició itinerant pretén evitar que l’esforç de les més de 20.000 dones que la van integrar caiga en l’oblit i que la seua lluita siga reconeguda com mereix.

Denunciaven la «triple esclavitud»

En concret, Mujeres Libres va sorgir mesos abans de la Guerra Civil per a acabar amb el que elles consideraven una «triple esclavitud», ja que estaven sotmeses com a «productora, dona i objecte». Van triar la cultura com a eina de transformació, per la qual cosa van organitzar múltiples activitats com a cursos d’alfabetització i tertúlies literàries, així com també van fomentar la formació professional i l’educació sexual.

Part de l'exposició. / Levante-EMV

L’exposició «Mujeres Libres (1936-1939): precursoras de un mundo nuevo» permet conéixer els seus inicis, les seues actuacions i les seues reivindicacions amb vista a aconseguir la igualtat real mitjançant els canvis econòmics, polítics i socials promulgats per l’anarquisme. A més, amb l’esclat de la guerra, també van centrar els seus esforços a promoure la participació activa de les dones en la lluita contra el feixisme.

Ca Revolta (Carrer Sant Teresa, 10, València) acollirà aquesta mostra des del dimats 21 de maig