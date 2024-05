L’exposició sobre Luis Massoni encara la recta final amb més de 60.000 visites

El Museu Nacional de Ceràmica i Arts Sumptuàries «González Martí», museu de titularitat estatal dependent del Ministeri de Cultura, encara les últimes setmanes de la seua exposició «Luis Massoni: la memòria de l’art» després d’haver sigut visitada per més de 60.000 persones des de la seua inauguració el 8 de març. La mostra, comissariadaper Santiago Relanzón i pel periodista i subdirector de Levante-EMV Alfons García i , podrà visitar-se fins al 16 de juny.

Les xifres corroboren a esta antològica de Luis Massoni (València, 1944) com un de les grans fites de la temporada expositiva a València. En la mostra es presenta un recorregut cronològic per l’obra de l’artista valencià amb els seus diferents enfocaments i maneres d’acostar-se a la realitat, a partir de 130 obres de diverses etapes i reunides per primera vegada en aquesta mostra.

L’exposició ha sigut la més important fins a la data sobre l’obra de Massoni, referent a Espanya del retrat i la tradició figurativa, i va registrar el seu cap de setmana de major afluència coincidint amb el Dia Internacional dels Museus, quan va aconseguir prop dels 4.200 visitants dissabte passat 18 de maig.

Quadres de tots els gèneres

Sobre l’exposició, el propi artista reconeix que «l’espai en el qual s’exposa ja dona peu al fet que aparega el pintor complet, que toca tots els gèneres i no sols siga present el retrat, que és pel que més se’m coneix».

En este sentit, el públic podrà descobrir totes les etapes evolutives i els diferents enfocaments estètics que ha atorgat a cadascuna de les peces presents. La mostra està dividida en diverses sales —una d’elles centrada en el realisme màgic—, i també hi ha 38 dibuixos prestats pels propietaris.