Set recitals i un concert al Festival Iturbi

El Festival de Piano Iturbi oferirà set recitals i un concert, a càrrec de pianistes com Claudio Martínez Mehner, Iván ‘Melón’ Lewis, Juan Floristán, Akiko Ebi, Joaquín Achúcarro i Nelson Goerner, que abordaran exigents repertoris del 13 al 22.

El Cicle de Recitals Iturbi tindrà, per part seua, un total de 12 cites, fins al 5 de setembre, amb els intèrprets Elia Cecino, Anthony Ratinov i Rachel Breen, primer, segon i tercer premi en l’última edició del Premi Iturbi. L’entrada per a tots els concerts és lliure i gratuïta fins a completar l’aforament, prèvia reserva.

Joaquín Achúcarro / levante-emv

El festival té com a objectiu programar a músics de referència, divulgar la música, especialment la de piano, i continuar reivindicant el llegat artístic i la figura de José Iturbi (València 1895 - Los Angeles 1980) i d’una altra gran pianista valenciana, la seua germana Amparo (València 1898 - Beverly Hills 1969) en els anys on no hi ha concurs. També amb caràcter biennal, el Premi Iturbi manté la inscripció oberta fins al 25 de novembre per al Concurs Internacional de Piano de València, que se celebrarà del 4 al 14 de juny de 2025.

D’esta manera, la institució impulsa el projecte amb tres línies estratègiques: donar pas al talent de joves pianistes de tot el món i impulsar la seua projecció i carrera artística amb el concurs internacional; programar a grans intèrprets amb el festival; i posar en valor la figura, el prestigi i la memòria dels germans Iturbi.

Per a aficionats i melòmans

Paco Teruel, diputat provincial de Cultura, assegura que el Festival de Piano Iturbi i el Cicle de Recitals «són convocatòries ineludibles per a melòmans i aficionats a la música». Teruel destaca que el projecte «és una aposta per l’excel·lència i el millor pianisme internacional», per això es va decidir «donar continuïtat a la labor de Joaquín Achúcarro, Premi Nacional de Música, Medalla d’Or al Mèrit en les Belles arts o Gran Cruz de l’Orde del Mèrit Civil, la d’Ana Guijarro i Emma Jiménez com a assessores artístiques i a la del jurat del Premi Iturbi, que formen un equip de luxe».

cartell del festival / Levante-emv

Per part seua, la directora artística del Festival Iturbi, Ana Guijarro, assenyala que José Iturbi «és el pianista valencià més universal i el seu nom va molt més allà de les nostres fronteres». Guijarro destaca que «oferim un ventall de propostes en el festival, pluralitat en la programació, des de la música clàssica a la improvisació del jazz, i també en les edats dels intèrprets, des del més jove, Juan Floristán, al més longeu, amb un Joaquín Achúcarro que als seus 91 anys es troba en el zenit de la seua carrera i per a qui sobra qualsevol qualificatiu».

Claudio Martínez Mehner inaugurarà el festival amb un programa en el qual interpretarà Aria variata, a la manera italiana, en la menor BWV 989 de Johann Sebastian Bach i Siete Fantasías, opus 116 de Johannes Brahms; el pianista espanyol seguirà amb Suite Iberia, primer cuaderno de Isaac Albéniz; y De Préludes, Livre II, L. 131 de Claude Debussy, en el Teatre Principal, el dijous a les 19.30 h.