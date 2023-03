La nueva ilusión de El Soro: "Me veo reflejado en él"

El maestro Vicente Ruiz, "El Soro", tiene una nueva ilusión: Jordi Pérez Santamaría, "El Niño de las Monjas". Un novillero con picadores de 23 años que amontona un ramillete de circunstancias difíciles alrededor de su vida y que ha cerrado un acuerdo de apoderamiento con el histórico torero de Foios.

"Voy a dedicarle toda mi experiencia y todo mi cariño. Quiero potenciarle todas sus virtudes, que creo que son muchas. Y creo que en esas conversaciones de torero a torero van a salir cosas muy bonitas", explica al otro lado del teléfono el propio maestro de Foios.

Las monjas de la Congregación Madres Desamparados y San José Montaña, donde acudió Jordi con once años, llamaron a "El Soro" para pedirle que apoderara al joven novillero de Carlet. "Estoy muy ilusionado, es un novillero que me llena como aficionado y torero, muy completo", asegura días después de pasar una jornada en la finca "El Colmenar", donde pasta la ganadería albaceteña de Los Chospes, junto a su nuevo poderdante. "Quiero que quede entre los novilleros punteros y este año no está previsto que tome la alternativa", adelanta.

El objetivo, según confirma, es realizar una buena campaña en las principales ferias de España y Francia para tomar la alternativa en la Feria de Fallas de 2024 "con un cartel potente".

Por su parte, Jordi Pérez expone que se siente "feliz e ilusionado" en esta nueva aventura. En ese sentido, declara que, para él, "El Soro es un claro ejemplo de lo que es una lucha diaria y constante en la vida y en el toreo. El maestro significa muchas cosas, pero lo que más me transmite a mí es el valor de luchar por tus sueños".

El novillero con picadores de Carlet, que recupera el apodo de aquella película de Ignacio F. Iquino estrenada en 1959 y protagonizada por Enrique Vera, finalizó su relación de apoderamiento con el taurino madrileño Alfredo Fernández Rubio a principios de febrero y ahora vive inmerso en la preparación de su compromiso en la Feria de Fallas. Durante el ciclo josefino hará el paseíllo el lunes 13 de marzo con una novillada de Fuente Ymbro junto a Álvaro Alarcón y Lalo de María.

"Me veo reflejado en él por su humildad, por sus inicios desde abajo y por su vocación por ser torero", aclara El Soro. "En unos días nos marchamos a Andalucía para preparar bien el compromiso de Fallas", manifiesta Vicente Ruiz.

Según cuenta, tienen seis toros para lidiar a puerta cerrada y varios tentaderos en diferentes ganaderías de prestigio: "Vamos a ir a Torrestrella, Partido de Resina, Juan Pedro Domecq o Miura. La tarde de la Feria de Fallas es clave para afrontar el futuro".

En el horizonte, también está su vuelta a Madrid. El joven de Carlet hará el paseíllo en el ruedo de la plaza de toros de Las Ventas el próximo domingo 7 mayo, a las 19 horas, para lidiar una novillada de Casa de los Toreros, una ganadería con procedencia de Juan Pedro Domecq Díez y Torrestrella que pasta en Jerez de la Frontera.

El año pasado, en Las Ventas, 'El Niño de las Monjas' cortó una oreja en el día de su presentación frente a una novillada de Toros de Brazuelas y fue finalista del Certamen de novilladas nocturnas. En la Setmana de Bous de Algemesí, paseó las dos orejas del cuarto y último novillo de Núñez de Tarifa tras sacudir al palenque de la Ribera y en València fue el novillero triunfador de la Feria de Fallas.

En la carrera de apoderamiento del maestro Soro, Jordi Pérez se une a los ya matadores de toros valencianos Jesús Duque y Jesús Chover, el torero de Jerez de la Frontera, Jesuli de Torrecera o el novillero con picadores de El Puig, Cristian Climent.