Álvaro Alarcón, el novillero que cortó tres orejas en pleno San Isidro a una gran novillada de Fuente Ymbro, quiso ser torero después de ver un documental de Francisco Rivera "Paquirri" aunque su máximo referente en el mundo del toro siempre ha sido José Tomás. Al joven de Torrijos (Toledo) de 23 años también le encanta informarse de épocas y de figuras pasadas del toreo para conocer sus personalidades arrolladoras y apreciar las intrahistorias de toreros como Curro Vázquez o Palomo Linares.

"Parecerse a José Tomás es casi imposible, pero Álvaro tiene cosas dentro muy importantes". Así lo detalla su actual apoderado Nemesio Matías, empresario que tuvo en València los concesionarios de coches Toyota y Lexus durante más de quince años. El curso de la conversación telefónica se ve interrumpida en varias ocasiones por "llamadas importantes" que tiene que coger el apoderado del novillero del momento.

El nombre de Álvaro Alarcón no suena a sorpresa entre la afición valenciana porque ya mereció salir por la puerta grande en la única novillada de la Feria de Fallas. De hecho, con ese vestido blanco y plata con el que trazó el paseíllo en el "Cap i Casal" reventó el umbral más preciado de la gloria del toreo: Las Ventas.

Porque Alarcón es dueño de unas muñecas prodigiosas y posee un altísimo sentido del temple. La profundidad de sus muletazos por la mano derecha convencieron a Las Ventas. Y en pleno San Isidro, un hecho nada fácil porque hacía quince años que un novillero no salía por la puerta grande en pleno ciclo isidril: "Su tarde de Madrid tuvo grandes virtudes pero también grandes defectos y sé que está en el camino de mejorar", declara su apoderado de manera tajante.

El taurino Carlos de la Rosa fue quien pidió a Nemesio Matías a principios de año que cogiera las riendas del apoderamiento de Álvaro Alarcón. Se conocían desde que él era novillero sin caballos porque viven a menos de 30 kilómetros pero, para firmar el contrato que les unió con un simple apretón de manos, se pusieron a prueba en el campo.

Su actual apoderado, tal como Corbacho hizo con Alejandro Talavante, le echó varios toros en distintas ganaderías como Zacarías Moreno, Torrealta, El Puerto de San Lorenzo y Valdefresno para ver sus condiciones: "Ahí me impactó su quietud y sus ganas por ser torero, dos virtudes innatas". Porque él persigue un concepto del toreo desde la entrega máxima: "Su humildad también marca la diferencia. Tiene mucha disciplina. Un ejemplo fue la noche del triunfo en Madrid porque cenamos y nos fuimos a dormir porque al día siguiente quería entrenar, mejorar, seguir su camino", relata su mentor.

València, primer impacto

Su primer impacto llegó en València, feria en la que Nemesio Matías pidió a Rafael García Garrido que "no le echara una mano con un novillero que apoderaba, sino que incluyera a un joven que va para figura" y, a pesar de costarle, le hizo caso. También asegura que cuatro o cinco empresarios no le echaron cuentas a principio de temporada y que ahora, tras la puerta grande de Madrid, "no van a tener otra que incluirlo en los carteles". No tienen cerrada la novillada de la Feria de Julio de València pero "tenemos que volver para salir por la puerta grande".

Álvaro Alarcón le cortó una oreja al tercer novillo de Fuente Ymbro con dos soberbias tandas de naturales: "Su toreo gana muchos enteros al natural. Todavía no se ha visto su mejor versión. Es su mejor arma", declara Nemesio.

En el sexto brilló por el pitón derecho, donde el novillo tomó los engaños con entrega y profundidad. Dos últimas tandas de muletazos por ese pitón, antes de un soberbio estoconazo, dieron la talla de una dimensión de torero puro, relajado, asentado, profundísimo. Cortó dos orejas. Poco más hace falta para partir en dos Las Ventas.