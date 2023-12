Román: "Preparo los seis toros de Fallas con un coach"

Román Collado participó en el acto central de la Setmana Cultural del Club Taurino de Foios y desveló su preparación de cara a la Feria de Fallas, donde estoqueará seis toros en solitario para celebrar su décimo aniversario de alternativa: “Todo va por buen camino y, a falta de confirmación oficial, lidiaré seis toros en solitario en la plaza de toros de València”, señaló.

Sobre cómo surgió la idea, el torero de Benimaclet explicó que él mismo se lo propuso a la empresa de la plaza de toros de València en un momento difícil de su última temporada: “Estaba en la cama del hospital cuando me pegó la cornada el Victorino en Las Ventas y lo pensé. Quería agradecer a la afición de València su apoyo a lo largo de mi carrera y se lo propuse a la empresa”.

Su preparación delante de este compromiso ya ha empezado: “No solo preparo esta corrida de toros, entreno para afrontar la temporada 2024. Me hago seis toros seguidos de salón y he aumentado mi preparación física con mi entrenador personal”, manifestó.

Además, Román también explicó que ha contratado un coach para este festejo en solitario: “En los momentos más difíciles de mi carrera, he acudido a un coach, que también me hace de psicólogo, para afrontarlos. El año pasado, después de la Feria de Fallas, pensaba que no sabía entrar a matar y él me hizo verlo. Me empapelé una habitación con fotos mías entrando a matar y me convencí de que sí sabía. Ahora ya estoy preparando con él la corrida en solitario de la Feria de Fallas”.

Román también aclaró que todos sus sueños están en esa corrida de toros en solitario: “Me veo con el vestido, todos los sueños están depositados ahí”. Sobre los toros y la fecha, todavía no hay nada cerrado aunque sí le gustaría que fuese el fin de semana de Fallas. También afirmó que no le cuesta dormir por las noches y que está “muy tranquilo” de cara a esa fecha “tan especial”.

El también matador de toros Pepín Liria, presente en el acto junto al ganadero de El Parralejo Rafael Molina le dio un consejo sobre cómo afrontar la tarde: “Es muy importante convencerse de eres capaz y tú lo estás porque ya te visualizas dentro de la tarde y con el vestido de torear puesto. Lo más importante es afrontar con máxima serenidad la tarde y, para mí, los toros más importantes de una tarde así son los que salen en segundo y quinto lugar”.

Román ha iniciado estas semanas un recorrido por los principales pueblos de la geografía taurina, actividades con una gran acogida por parte de los aficionados de todas las localidades, cuenta con la colaboración de las distintas entidades que mantienen viva la afición en esos lugares. Román es un torero muy querido por el público gracias a su desparpajo, sinceridad y alegría y se nota en cada lugar donde va. Además de ser uno de los más importantes y destacados en redes sociales.

El valenciano charla, firma autógrafos y se fotografía con cada uno de los asistentes a todos los actos. La ruta ya ha visitado Cullera, que fue donde comenzó, Sagunto, San Sebastián de los Reyes, Llíria, Jadraque y Numancia de la Sagra.

Román se encuentra en plena preparación de su próximo compromiso en la importante feria colombiana de Manizales donde hará su 5 paseíllo consecutivo el 9 de enero de 2024. Las 4 últimas actuaciones se saldaron con 4 salidas a hombros.