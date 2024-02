Román comparte su encerrona de Fallas con los aficionados en Las Ventas

El torero valenciano Román Collado ha vuelto despertar el interés de los aficionados al mundo del toro con su próxima corrida de toros en solitario del próximo 10 de marzo, en la plaza de toros de València, donde lidiará seis ejemplares de distintas ganaderías. Mientras intensifica su preparación de cara a esta gesta que supone el atractivo principal del arranque de la Feria de Fallas, Román no ha dejado de lado el contacto directo con distintos grupos de aficionados.

Dentro de los prolegómenos de la cita en el coso valenciano, la Unión de Abonados y Aficionados Taurinos de Madrid organizó para el pasado domingo un acto en la plaza de toros de Las Ventas en la que Román habló de su trayectoria durante los diez primeros años de su alternativa.

"Tengo muchas ganas de reencontrarme con los aficionados de Madrid, la considero mi plaza. Me siento muy cómodo con ellos", reconoció Román en Las Ventas. "Me gustaría que la afición madrileña me acompañara en mi encerrona de Valencia porque quiero trasladarles mi gratitud por todo lo que me han dado en estos años", comentó el torero de Benimaclet.

"De cañas con Román"

Como ya es conocido, Román mantiene una decidida apuesta personal por incorporar las redes sociales y a los jóvenes al mundo de los toros, y por eso siempre procura buscar puntos de encuentro. "Tengo la satisfacción de verme correspondido por ellos y para mí es muy importante", comentó. Hay que recordar, en este sentido, que fue uno de los pioneros en trabajar su comunicación fuera de la plaza, potenciando su marca y creando una gran comunidad en torno a Instagram y Twitter.

Se repartieron casi 10.000 flyers del cartel anunciador de la encerrona de Román en el partido del sábado del Valencia CF / Levante-EMV

10.000 flyers en Mestalla

Por otra parte, el equipo de comunicación del torero valenciano repartió casi 10.000 flyers del cartel anunciador de su encerrona en el partido del sábado del Valencia CF contra el Sevilla en Mestalla.

De cara a facilitar la presencia de aquellos aficionados que desde Madrid deseen acudir el próximo 10 de marzo a presenciar la actuación en solitario de Román en la plaza de toros de València, se han organizado dos packs de viaje, que incluyen tren de ida y vuelta y la entrada correspondiente.