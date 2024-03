Las dos tardes de Roca Rey rozan ya el ‘No hay billetes’ en la Feria de Fallas

La presencia de Andrés Roca Rey, como viene siendo habitual, ha despertado un gran interés en el día que se han abierto las taquillas de la plaza de toros de Valencia para la venta de entradas sueltas de la próxima Feria de Fallas, aunque desde el pasado mes de enero la empresa ya activó la venta online en la web oficial www.plazadevalencia.es.

El tirón del joven torero peruano tiene ese onírico engranaje con la juventud y ese rango casi terapéutico para la fiesta taurina del siglo XXI: le ha devuelto esplendor a las plazas de toros.

"Las dos tardes de Roca Rey se acabará el papel", apunta Víctor Zabala de la Serna, gerente de la plaza de toros de Valencia. De hecho, según los datos facilitados por la propia empresa Espacios Nautalia 360, la marca de Nautalia Viajes para la gestión integral de plazas de toros, ya hay más de un 80 % de localidades vendidas el sábado 16 de marzo y el domingo 17, las dos tardes de Andrés Roca Rey en las que ya no quedan entradas en los tendidos de sol. Así que sus dos tardes rozan ya el ‘No hay billetes’ en la Feria de Fallas.

El sábado 16 será la primera comparecencia de Roca Rey junto a Sebastián Castella y Pablo Aguado ante toros de Victoriano del Río. La segunda cita del peruano será al día siguiente, domingo 17, en un cartel compuesto junto a José María Manzanares y Alejandro Talavante para lidiar toros de Jandilla.

La mañana del domingo también contará con la tradicional corrida de rejones en un cartel en el que se anuncian Sergio Galán, Lea Vicens y Guillermo Hermoso con toros de Fermín Bohórquez.

"Las Fallas me identifican"

En una entrevista que Levante-EMV publicará recientemente, Roca Rey asegura que "el clima de València me encanta. Es bastante primaveral, pero ya verás qué calor hará en la Feria de Fallas. La ciudad también me gusta bastante. Es una de las que más me gusta de España porque conecta con mi forma de ser, sobre todo, por las Fallas. Nunca las he visto quemar, pero son una fiesta que me identifica por su fuego, por su pasión, por su expresividad y ese argumento salvaje que desprende la fiesta en su conjunto con los petardos, sus monumentos, su gente...".

Roca Rey, antes de hacer el paseíllo en una corrida de toros de la Feria de Julio / EFE/Biel Aliño

La encerrona de Román

Zabala de la Serna también indica que "aspiramos a completar los tres cuartos de entrada el día de la encerrona de Román y otra gran entrada el día de Morante de la Puebla junto a Nek Romero y Pablo Hermoso de Mendoza".

Dos carteles de interés para el aficionado cerrarán esta Feria de Fallas: el lunes 18 harán el paseíllo Cayetano, Juan Ortega y Borja Jiménez con toros de Juan Pedro Domecq y Puerto de San Lorenzo; y el martes 19 podrán el broche final El Fandi, Paco Ureña y Emilio de Justo ante un encierro de Montalvo.