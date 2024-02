Roca Rey centra todas las miradas: "València conecta con mi forma de ser"

Andrés Roca Rey pasea por el centro de València con paso firme, consistente, como si nutriera su ser en su caminar. Desprende seguridad en la corta distancia. También serenidad. Alrededor de él se expande el don preclaro de evocar los sueños, un múltiple centelleo de astros en busca del rastro de esa respuesta que no es más que otra pregunta, otro sueño por cumplir.

La noche es cerrada pero, pese a ser febrero, no parece invierno y lleva tirada sobre sus hombros una fina gabardina beige: “¿Qué tal es esta zona de València? ¿Es buena, no? ¿Tranquila? A mí me gusta, sí que me gusta. ¿Hay muchos coches, no? ¿Es como el barrio de Salamanca de Madrid?”, asegura mientras pasea por la plaza del Ayuntamiento, con la jaula de la mascletà ya montada, y sus calle aledañas. “Tenemos pendiente ver una mascletà juntos porque todavía no he visto ninguna”, comenta en confianza, con esa sencillez habitual en la corta distancia.

"Me indentifico con el fuego de las Fallas"

“El clima de València me encanta. Es bastante primaveral, pero ya verás qué calor hará en la Feria de Fallas. La ciudad también me gusta bastante. Es una de las que más me gusta de España porque conecta con mi forma de ser, sobre todo, por las Fallas. Nunca las he visto quemar, pero son una fiesta que me identifica por su fuego, por su pasión, por su expresividad y ese argumento salvaje que desprende la fiesta en su conjunto con los petardos, sus monumentos, su gente...”, deja caer en medio del paseo.

Andrés Roca Rey sale por la puerta grande de la plaza de toros de València / EFE

Su gesto es de máxima seriedad. Su cuerpo, finísimo, nota la tensión que ya despunta por el horizonte en una temporada de vértigo que arranca el próximo 2 y 3 de marzo en otro doble compromiso en la Feria de Olivenza (Badajoz). Seguirá el 8 de marzo en la Feria de la Magdalena de Castelló, el 9 hará el paseíllo en la Feria del Milagro de Illescas (Toledo) y, a la semana, desembarcar ya en València. Además de sus dos compromisos en Madrid o sus cuatro tardes en Sevilla. “Si Dios quiere, será una temporada bonita”, señala.

Habla con la máxima concentración en su objetivo: su ambición por ser -o más bien, seguir siendo- el número uno en la tauromaquia actual. Los intervalos, las pausas, los paréntesis que jalonan la conversación denotan esa responsabilidad, ese vértice que supone la ambigua seducción de ser la máxima figura del toreo. En su plenitud de 27 años y nueve temporadas de alternativa, ningún torero en activo llena como él y, la prueba de ello, es que sus dos tardes en la Feria de Fallas ya rozan el ‘No hay billetes’: el sábado 16, que torea junto a Sebastián Castella y Pablo Aguado frente a los toros de Victoriano del Río, y el domingo 17 junto a José María Manzanares y Alejandro Talavante, se enfrentará a los ejemplares de Jandilla.

De hecho, su primer día ya tiene un 70% de aforo completo y, su segundo, un 75% de entradas vendidas. Él fue el único torero que colgó el ‘No hay billetes’ en la plaza de toros del 'Cap i Casal' durante 2023 después de más de tres años, pandemia incluida.

Andrés Roca Rey (Lima, 1996). / Joserra Lozano

¿Qué supone torear en València?

¿Qué supone torear en València? “Para mí, como para todos los toreros, es una plaza importante al ser de primera categoría y, al ser también, la primera feria de primera categoría de toda la temporada. Para mí supone mucha responsabilidad, presión, miedo también, pero mucha ilusión porque siento que los valencianos me quieren mucho”, cierra la frase con una gran sonrisa, otra característica de su arrolladora personalidad.

No quiere perder ni un solo minuto de entrenamiento a pesar de estar solamente 24 horas en la capital valenciana. Así que, en ese intervalo de tiempo, el conocido como hotel de los toreros le habilitó una amplia sala para que pudiera torear de salón junto a su banderillero de confianza Francisco Manuel Durán 'Viruta', quien le acompañó en su periplo por la ciudad en el que también salió de compras, corrió en el gimnasio con paros para hacer series de musculación y participó en un acto promocional de la empresa de la plaza de toros de València.

Al final, cuando todo el mundo desapareció, atendió a Levante-EMV en una amplia entrevista que se publicará en el Extra de Fallas el próximo 9 de marzo y en la que habla de emociones y sentimientos. Sobre él descarga el peso del toreo y, por supuesto, el de la Feria de Fallas.