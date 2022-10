«Potser vostè no pensava que trenta anys després hauríem de ‘demanar explicacions’. Més en demanaran les generacions que ara vénen»

Madrid-14, Moreto 17

10-6-76

Sr. En Joan Fuster.

Mi distinguido paisano y espero que, aclaradas las cosas, también amigo:

Le vengo leyendo desde años atrás con simpatía y admiración, pero solamente ahora leo lo que Vd. dijo a Antonio Beneyto en el libro de este sobre la censura, y no puedo dejar de decirle que es todo ello pura invención. Por lo pronto, cuando ocupaba Antonio Tovar la Subsecretaría de Información ya no estaba yo en Censura sino en Coordinación, alejado de las tareas a que se me liga. Y durante el tiempo en que tuve que ver con aquellas mi actitud fue precisamente la contraria a la atribuida. Intercedí para que continuasen algunas publicaciones en catalán —creo recordar que la primera, aún en 1939, fue el Calendario del Pagés—, logré que se autorizasen las obras de creación (poesía, principalmente), las obras clásicas y finalmente las ediciones completas… Todo ello en forcejeo continuo con las autoridades superiores, pues a partir de 1941 huno una norma suprema —nada menos que de la Junta Política, según me parece y espero algún día documentar. También conseguí la cooperación con Investigaciones Científicas… La frase que me atribuye está muy alejada no solo de mis ideas sino de mis modos.

Lamento que simples «decires» («se lo contaron», «dicen») vayan a deformar de tal manera mi imagen: no solo catalanoparlante sino catalanoescribiente, como Vd dice, precisamente casi por aquellas fechas y no solo antes y después. Ahora me explico algunas reticencias, como p.ej. en la Gran Enciclopedia!

En fin, estoy seguro de que Vd. aceptará este testimonio personal.

Muy atentamente le saluda

20 juny 76

A Joan Beneyto Pérez,

Madrid.

Distingit paisà i (¿per què no?) amic:

Moltes gràcies per la seua carta. La frase que jo públicament li he atribuït i que vostè rebutja, no me l’he inventada jo. Devia ser cap a l’any 50 quan algú la feia circular per València. No li diré qui era aquest «algú» per una elemental qüestió de decència. En aquell moment —faça’m el favor d’imaginar-lo, si és capaç—, aquestes anècdotes eren absolutament versemblants. Potser vostè, des de la seua oficina, no pensava que, trenta anys després, per exemple, hauríem de «demanar explicacions». Més en demanaran les generacions que ara vénen. En tot cas, si vostè té molt d’interès a saber qui propalava per València allò de «En catalán, ¡ni el Quijote!, li puc dir noms i cognoms… No en val la pena. Són, paradoxalment, els ex-catalanistes i els neo-catalanòfobs. Pura collonada, al capdavall… La imatge «pública» de vostè, de cara al País Valencià, és un problema que vostè ha d’assumir. M’estranya molt que vostè es queixe d’una gran Gran Enciclopèdia. ¿La «Catalana»? ¿La de la «Requión Balensiana» (que «supo lutxar», canten!)? Ara mateix, abans de posar-me a escriure-li, he consultat les dues Enciclopèdies. ¿Creu vostè que ha estat tergiversada en elles la seua actuació política?

Li escric aquesta carta, tan llarga, perquè les misèries de la Censura —i vostè n’era un funcionari— no solament afectaven les «idees» sinó també l’idioma en què podien ser expressades. I estic content de saber que no era precisament un valencià el qui hi feia la punyeta. I «fer la punyeta» és una manera suau de dir-ho. Ja miraré de rectificar les afirmacions precedents.

Si mai vol escriure’m, faça-ho a Sueca, que és on visc. I si li pot interessar qualsevol llibre dels que jo haja publicats, demane-me’l. Amb tota confiança.

Atentament.