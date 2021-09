Todavía es pronto, pero vienen con ganas y con hambre, eso seguro». Hugo Duro y Hélder Costa dejaron buen sabor de boca en su primer día en la ciudad deportiva de Paterna. Los dos últimos fichajes del verano se incorporaron a los entrenamientos a las órdenes de José Bordalás. El técnico y los compañeros los recibieron con los brazos abiertos. El equipo sabe que con ellos son más fuertes. El parón les viene como anillo al dedo para integrarse en el grupo y adaptarse al estilo de juego del entrenador. La idea del técnico es contar con los dos el 12 de septiembre contra Osasuna en El Sadar. Jugar en este Valencia se ha puesto caro. Ambos lo saben y se han puesto las pilas desde el minuto uno. Por ganas de ayudar y crecer no va a ser. Su primer entrenamiento y sus primeras palabras son una declaración de intenciones.

El delantero no esconde que su llegada es «un paso grande» en su carrera deportiva. Hugo afronta el reto con «exigencia». «Llegar al Valencia es un paso grande, creo que es un club muy grande, histórico, así de trofeos tiene, es mucha exigencia, pero con muchas ganas de aportar para el equipo. La verdad que vengo con ilusión muy grande y estoy con ganas de empezar a trabajar en el día a día aquí, estoy con muchas ganas». El fubolista reconoce que tuvo varias opciones encima de la mesa, pero no dudó a la hora de elegir al Valencia. «Tenía otras opciones, pero tuve la oportunidad y no dudé en venir aquí, para mí es venir al Valencia una experiencia superbonita y no dudé en venir».

Duro no se marca una cifra de goles, pero espera ayudar como la última temporada en el Castilla. «Creo que soy un jugador que puede jugar en varias posiciones, que suele cumplir con lo que le pide el míster, soy rápido, una buena forma de definirme es que tengo gol, soy luchador, trabajador, humilde y a partir de ahí creo que soy un jugador completo, poco más. Esperemos que lleguen los máximos goles posibles por el bien mío y al final también del club que eso va de la mano». Su ventaja con respecto a Marcos André, por ejemplo, es que ya conoce a Bordalás. «El míster me conoce bien, es una ventaja, sabe lo que puedo aportar. Además, conozco al míster, sé lo que pide y eso nos puede ayudar a ambos», asegura el delantero.

El nuevo extremo del Valencia desveló que habló con Rodrigo Moreno y Gonçalo Guedes antes de cerrar su llegada. Su compañero del Leeds y su amigo del Benfica le dieron buenas referencias del club y la ciudad y le convencieron para que firmara por la entidad de Mestalla. «Mi primera cosa que hice fue hablar con Rodrigo y él me dio buenas referencias del club y la ciudad y fue muy fácil tomar la decisión. Rodrigo me dijo que fuera. Guedes fue mi colega en el Benfica, lo conozco desde hace muchos años y hablé con él antes y me dijo que aquí tendría toda las condiciones para que pudiera seguir evolucionando», aseguraba.

El luso ha visto vídeos del equipo, ha hablado con Bordalás y cree que el juego atractivo y rápido se puede «adaptar bien a mi estilo de juego». «Hablé con el míster, vi algunos vídeos del equipo y vi que están jugando un juego atractivo y rápido que me puede adaptar bien a mi estilo de juego. Soy un jugador rápido que le gusta el uno contra el uno, juego para el equipo y puedo asistir en jugadas a mis compañeros».