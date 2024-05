L’eufòria esclata a Castelló per l’ascens

La plaça Major de Castelló es va quedar xicoteta per a festejar l’ascens a Segona Divisió del CE Castelló, ja que milers de seguidors orelluts van abarrotar ahir el cor de la ciutat i els confrontants per a celebrar este èxit amb el seu equip. A les 17 hores van començar els actes d’animació i, dos hores després, l’equip pujava a l’autocar descapotable amb el qual va recórrer la ciutat des de Castàlia fins al consistori municipal. Una vegada van arribar allí els jugadors, va esclatar l’eufòria entre els seguidors

“Renàixer, creure, rebel·lar-se” és el lema que ha fet seu el Castelló per a celebrar este ascens i que va retolar en l’autobús i en les samarretes commemoratives que van dissenyar. Els aficionats congregats van cridar: “Dick (Schreuder), queda’t”, en referència a l’entrenador neerlandés, que després, quan l’afició va reprendre el càntic, els contestaria que “ens veiem l’any que ve” i “adeu a Primera RFEF”.

El president del club, Bob Voulgaris, va indicar que “és una bonica experiència, estic molt feliç. Volíem l’ascens, però no pensàvem que seria tan ràpidament. És una cosa increïble i m’alegre molt pels xics”, va confessar. Els seguidors van poder tornar a celebrar un ascens, ja que l’anterior, el juliol de 2020, també a Segona Divisió, no va poder festejar-se perquè la pandèmia de la covid-19 va impedir qualsevol aglomeració de persones.

Amb el semblant de felicitat d’alb-i-negra que és, amb eixe alb-i-negrisme del qual fa gala allà on va, i amb la il·lusió de rebre el campió del grup 2 de Primera Federació, ja amb l’ascens a Segona Divisió en la butxaca, l’alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco, va rebre a l’ajuntament de la capital de la Plana la plantilla, el cos tècnic i la directiva del CE Castelló, amb el propietari, Haralabos Voulgaris, i el tècnic, Dick Schreuder, en plens festejos per haver pujat a LaLiga Hypermotion. “El Castelló manca de color polític. Este equip només en té dos, el blanc i el negre…”. “Tots els membres del club veniu a la casa de la gran família alb-i-negra, que diria el mític Chencho, heu aconseguit renovar la il·lusió de tota l’afició en un temps rècord”, va dir.

L’alcaldessa va recordar que “l’afició del Castelló les ha vistes de tots els colors, per això vull felicitar i donar l’enhorabona a tota la família alb-i-negra”. “Com a alcaldessa, és tot un orgull i una alegria immensa poder celebrar eixe ascens després de certificar-lo diumenge passat”. Carrasco va recordar el vaivé de sensacions que han viscut tots els alb-i-negres en els últims dies. “Ha sigut un cap de setmana històric. D’una banda, dissabte va ser el partit de Múrcia, desplaçament no menys històric, amb quatre mil aficionats. I és necessari donar les gràcies a una intervenció miraculosa de Gonzalo en l’últim instant. Ja eres un heroi castellonenc”, li va dir al porter Crettaz, afegint que “estic segura que la Mare de Déu de Lledó, durant la celebració del seu centenari, va ajudar una miqueta en l’estirada del nostre porter”.

“Gaudim estos dies i continuem treballant junts per eixe somni que esperem que seguisca molts anys més. Gràcies per haver-nos fet patir, vibrar i gaudir… I tocar el cel amb les mans”, va insistir l’alcaldessa de la ciutat. I, finalment, va tindre paraules d’elogi per al propietari i president de l’entitat, Haralabos Voulgaris: “Bob, gràcies per apostar per este club i per esta ciutat”.

Suscríbete para seguir leyendo