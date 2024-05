Celebració de l’Hèrcules al costat de 6.000 aficionats

Uns 6.000 aficionats, segons dades oficials, van acompanyar, ahir a la vesprada, la plantilla de l’Hèrcules en la recepció oficial que li va dedicar l’Ajuntament d’Alacant amb motiu del seu ascens a Primera Federació.

L’equip alacantí va certificar este diumenge, després de superar al Lleida al Rico Pérez davant de 30.000 aficionats, l’ascens a Primera Federació, trencant, així, una dinàmica de mals resultats esportius que es prolongava en els últims 13 anys.

Els seguidors van rebre l’equip, que va arribar en un autocar descapotable, amb focs artificials, càntics, banderes i bufandes a la seua arribada a l’edifici, decorat amb una gran pancarta amb la llegenda “Hèrcules campió!” i els escuts de l’entitat i de la ciutat. L’alcalde d’Alacant, Luis Barcala; el regidor d’Esports, Toni Gallego, i el president del club, Carlos Parodi, van ser els encarregats de rebre els jugadors a peu de l’autocar.

L’afició herculana, en un ambient més relaxat i assossegat que diumenge, van corejar els noms de tots els jugadors i van aplaudir tots els seus discursos. També va haver-hi càntics per a l’Elx, etern rival esportiu.

Ja al Saló Blau, Gallego va recordar als jugadors i tècnics que van fer viure la ciutat “un dia històric que mai ningú oblidarà”. El president de l’Hèrcules, Carlos Parodi, va destacar que, amb el pas de les hores, “encara emociona més la quantitat de gent que va celebrar ahir l’ascens” i va assegurar que si el club haguera tingut capacitat “haguérem omplit dos estadis”.

Finalment, els jugadors van eixir al balcó per a dirigir-se als aficionats. Alvarito, Carlos Abad i Samu Vázquez —jugador de l’Albacete al qual els seguidors van demanar que renove la seua cessió— i el capità Nico Espinosa van ser els més aclamats, al costat de l’entrenador, Rubén Torrecilla. “És un orgull, hem aconseguit una cosa històrica i merescuda. Us hem despertat i açò no acaba ací. Continuem treballant per aconseguir grans coses”, va assegurar l’entrenador, clau en un ascens històric.

