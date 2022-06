Este diumenge a partir de les 18:00h al carrer Benimagrell de Sant Joan d’Alacant es disputa la partida de llargues corresponent a la tornada del I Desafiament de les modalitats de joc a ratlles i de galotxa. A la partida d’anada, disputada al mes d’abril, l’equip de galotxa es va imposar 70-45 en la partida jugada a Massalfassar.

La selecció del joc a ratlles estarà formada per Cardona del CPV Benimagrell, Pablo del CPV Sella, José Luis del CPV Benidorm, Borja del CPV Vall de Laguar i Iván del CPV Parcent. Per part del combinat de galotxa, formaran part Diego del CPV Onda, Alejandro del CPV Montserrat, Rubén del CPV Moixent, Guillem del CPV Meliana i Castelló del CPV Borbotó.

Partida d’anada per a la galotxa

Luis, Jesús, Àlex, Javi i Toni, de l’equip de galotxa, guanyaren per 70-45 en la partida d’anada jugada a Massalfassar a Santi, Toni, Paco, Andreu i Isaac, de l’equip de llargues. El carrer de pilota Salvador Barres Barberà ‘Tio Voro’ de Massalfassar va ser l’escenari de la partida d’anada del I Desafiament entre les modalitats dels jocs a ratlles i la galotxa. La partida, jugada a la modalitat de galotxa, i per tant a 70 i amb pilota de vaqueta, va estar marcada pel vent, amb ratxes molt intenses, però es va poder gaudir d’un bon espectacle, on els ‘galotxers’, al seu terreny, s’imposaren per 70-45.