Tras un año marcado por una grave lesión, Víctor Claver repasa la última temporada y mira también hacia el futuro, con la vuelta a la Euroliga y el cambio de entrenador. «La lesión me afectó bastante, tenía ganas de hacer un buen año, de volver a sentirme bien en casa. Y el principio de temporada fue así. Pero después de la lesión, aparte de todo el tiempo que estuve fuera, no volví a ser el mismo. Siempre pensando en el pie y en mi condición física. Y aunque pude jugar, que fue un premio, no jugué como me hubiese gustado».

De cara al próximo curso, Claver tiene claro que «con el cambio de entrenador hará falta un tiempo de adaptación, conocer un poco el sistema y lo que quiere de cada uno. Pero nos facilitará el hecho de conocernos el asumir mejor los roles y tener todo mucho más claro». Además, la temporada 2022-23 supondrá el regreso de Claver a la Euroliga más de 11 años después de su anterior participación de taronja, en la que se quedó a un partido de la Final Four. El alero reconoce que jugar esta competición de nuevo con el equipo de su casa le hace «mucha ilusión. El Valencia BC merece estar entre los mejores de Europa. Y ahí es donde está la Euroliga. Los últimos años que se ha jugado la Euroliga se ha hecho un buen papel y es realista ser candidato al Playoff».