«Confío en mí, voy a por el récord»

La élite del Maratón Valencia Trinidad Alfonso está preparada para volver a encumbrar a València como la capital mundial del Running. 2:14:04. Esa se la marca que la organización tiene este año marcada a fuego. Es el récord del mundo femenino que atesora la keniana Kosgei desde 2019 y que este domingo, la etíope Letesenbet Gidey tratará de pulverizar y hacerlo además, en su debut en la distancia de maratón. 300 de los mejores atletas del mundo tomarán mañana domingo la salida a las 8:15 horas desde la Plaça Marató (puente de Monteolivete), con un objetivo volver a situar a València entre los mejores maratones del año a nivel mundial.

En 2021 Gidey debutó en medio maratón en València logrando el récord del mundo (1:02:54), un año antes había batido el récord mundial de 5000 también en València y ahora, va a por el triplete en la capital del Turia. Su colección de récords la completa con el de 10.000 que también tiene en su poder. Ahora sueña con convertirse en la primera atleta (tanto mujer como hombre) en poseer los récords de 5000, 10000, medio maratón y maratón. Así lo ratificaba ayer en la presentación oficial de los atletas elite del 42K Valencia Trinidad Alfonso celebrada en l’Hemisfèric. Gidey se mostraba segura de sí misma: «Confío en mí, en mis entrenamientos. Sería muy feliz si el domingo bato el récord del mundo. Creo que puedo lograrlo». Para ello tendrá que completar los 42,195 kms a un ritmo de 3 minutos y 11 segundos el kilómetro.

Aunque todos los grandes maratones del mundo se disputaban a Gidey, la etíope no dudó en el elegir València para debutar en maratón: «En València me siento como en casa. Tenía otras ofertas pero mi primera opción era debutar en València. Es algo que decidí junto a mi equipo tras batir aquí el récord del mundo».

El presidente de la SD Correcaminos, Paco Borao, no dudó en afirmar que València «va a por el sobresaliente. Desde la organización queremos hacer este maratón aún más grande. En esta 42 edición, el maratón de maratones». Marc Roig, seleccionador elite del Maratón destacó el prestigio internacional que tiene la prueba: «Todos saben que València es la ciudad del running, que aquí se vuela. Todo el mundo quiere venir».

Este año la prueba contará con 300 atletas de elite: «Tenemos ocho atletas que tienen menos de 2:05 en maratón entre ellos el campeón del mundo Tamirat Tola. Lo mismo pasa en la carrera femenina, con otras tres atletas, además de Gidey por debajo de 2:20». En la presentación elites estuvieron también el keniano Alexander Mutiso, que debuta en maratón y posee la cuarta mejor marca de la historia en Medio Maratón 57:58 lograda en la Elite Edition de Valencia en 2020 y el suizo Julien Wanders que vivirá su segundo maratón tras debutar en París este año con 2:11:52. El objetivo en categoría masculina es batir el récord de la prueba: 2:03:00 que tiene Evans Chebet.

Además de la elite internacional, València vuelve a congregar a los mejores atletas españoles que lucharán por un doblete histórico: los récords de España masculino y femenino con Ayad Lamdassem y Marta Galimany como protagonistas. En el caso de Lamdassem tratará de batir el récord nacional que él mismo ostenta con 2:06:25: «Mi objetivo es correr por debajo de 2:06, València es una ciudad perfecta para hacerlo». En su caso, Marta Galimany espera que a «a la tercera sea la vencida» y batir por fin el histórico récord de Ana Isabel Alonso que se remonta a 1995: 2:26:51. La catalana atesora una marca de 2:27:08: «cada vez soy mejor atleta, con el tiempo vas aprendiendo. No me obsesiona el récord aunque por supuesto me haría mucha ilusión. Mi objetivo principal es seguir mejorando». Otro nacional destacado es Javi Guerra que afronta su decimoquinto maratón y el primero en València: «correr entre 2:08 y 2:09 sería un buen resultado. Correr en una prueba de tanto nivel siempre es una motivación».