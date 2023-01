La primera oportunidad se escapó. El Valencia Basket no pudo certificar su clasificación para los cuartos de final de la Euroleague Women al caer este miércoles ante el Tango Bourges en Francia por 70-68. Y todo en un duelo que se pudieron llevar con un último lanzamiento de 6,75 de Lauren Cox que no entró, aunque al menos salvaron el basket-average particular, que puede ser clave al ponerse las de Olivier Lafargue a una victoria a falta de tres jornadas.

El partido empezó con un parcial de 0-4 con canasta de Raquel Carrera y Queralt Casas, que salieron de inicio junto a Cristina Ouviña, Elena Buenavida y Lauren Cox. Pero la reacción local no se hizo esperar y de la mano de Kayla Alexander -hermana del taronja Kyle Alexander-, el Bourges se puso por delante 5-4, para iniciar un intercambio de lanzamientos que favoreció al equipo galo, ante la falta de acierto de las taronja en el tiro. De hecho, solo Leticia Romero con un triple y cinco puntos se sumó a la lista de anotadoras en unos primeros diez minutos en los que solo sumaron tres taronjas. Con 15-11 empezaba el segundo cuarto y Sarah Michel no tardó en ampliar diferencias. Al margen del acierto en el tiro, las taronjas necesitaban pasar más y mejor después de un primer período en el que no sumaron ni una asistencia. Pero en un momento de dudas, aparecieron Ouviña y Salvadores para llevar la iniciativa y volver a poner a las de Rubén Burgos por delante con 19-20. Lafargue se veía obligado a pedir tiempo muerto y tras el mismo, las locales encontraban la mejor versión de Anderson y de Steinberga, con la ayuda en la faceta anotadora de Duchet, Anderson y Dancore. Pese a ello, antes del descanso aparecieron Carrera y Cox para reducir diferencias y poner el 39-35. Último cuarto de infarto El billete para cuartos estaba en juego y la reacción no se hizo esperar, de la mano de Ouviña y Carrera. Alexander, de nuevo con seis puntos consecutivos, abría brecha otra vez para las locales, pero un 2+1 de Queralt y las canastas de Ouviña, Cox y Salvadores dieron alas a las visitantes, que se pusieron a solo un punto con un triple de Buenavida antes del último cuarto (55-54). Llegaba la hora de la verdad y no tardó el Valencia Basket en tomar el mando del partido. Un 2+1 de Salvadores y dos tiros libres de Gülich ponían el 55-59, pero las taronjas tenían que multiplicarse para frenar a Anderson y Alexander, que devolvían la ventaja a las locales hasta que Gülich anotó un triple a falta de 2:20 (65-66). A partir de ahí, el partido se jugó desde la línea de tiros libres. Carrera falló dos, Anderson no perdonó y Leti Romero puso el 68-68. Alexander, a falta de 22’5, sumó solo uno y Lauren Cox falló el triple que pudo darles la victoria en el último segundo (70-68). El pase a cuartos de final tendrá que esperar.