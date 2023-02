La 18 Copa de Campions Generalitat Valenciana va ser per a Lanzadera Montserrat per partida doble. El club montserrater, que a més va organitzar les finals amb el suport de l’Ajuntament, es va adjudicar els títols a galotxa en les dos categories, Sènior i Juvenil, després d’imposar-se amb molta autoritat als respectius rivals, Benidorm i Moixent.

El carrer de pilota de Montserrat es va omplir de públic per a presenciar unes finals què, per segon any seguit, comptaven amb la participació de Montserrat en les dos partides, després que l’any passat, a Sella, s’hagueren de conformar amb els subcampionats a la modalitat de llargues.

En categoria Sènior, Montserrat va guanyar a Benidorm per 70-15 en una partida en la qual Óscar, Javier, Carlos i Rafa ratificaren el seu domini tant de la modalitat com del carrer davant José Luis, Juan, Paco, Toni i Dani. Els benidormers, poc acostumats al joc amb pilota de vaqueta, ho intentaren de totes les maneres i donaren la cara, però els montserraters a penes van deixar opcions als seus rivals.

D’aquesta manera, Montserrat es va fer amb el seu primer títol de la Copa Generalitat, després dels subcampionats de 2019 i 2022 i d’haver deixat enguany pel camí a Xilxes en quarts de final i a Quart de les Valls a semifinals. Benidorm, per la seua banda, va jugar la seua primera final després d’eliminar al Puig i a Sella.

La final Juvenil, jugada prèviament, va estar prou més renyida en la seua primera meitat. L’equip de Montserrat, amb Alejandro, Carlos, Andreu, Javier i Pablo, va anar sempre per davant, però l’equip de Moixent, amb Abel, Rubén, Joan, Adam i Saúl, responia puntualment i restablia l’equilibri a l’electrònic. Amb el pas dels jocs, els blaus, més habituats al trinquet que al carrer, acabaren cedint davant la potència dels colps d’Alejandro, qui va guiar el seu equip cap al triomf. En aquesta categoria, Montserrat suma ja quatre títols, mentre que Moixent, que s’estrenava en una final, haurà d’esperar per a proclamar-se campió.

Els jugadors reberen els trofeus i medalles de mans de Salva Escrivà, coordinador de pilota de la Generalitat Valenciana; Josep Maria Mas, alcalde de Montserrat, i Josep Martínez, regidor d’Esports; Guillermo Jorques, alcalde de Moixent; Vicent Molines, president de la Federació de Pilota Valenciana; i els vicepresidents de galotxa i ratlles Juanba Camarelles i Juanra Such.