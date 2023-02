Ganar un torneo dos veces y ser finalista en otra no es garantía de nada en el mundo del tenis. Que se lo digan si no a Roberto Bautista Agut, campeón el pasado año en Doha (Catar) y en 2019, además de finalista en 2021. En esta edición partía como cabeza de serie número cinco y en primera ronda le recibió el húngaro Marton Fucsovics, de 31 años y número 78 del mundo, con un solo título en su palmarés, por los once que atesora el valenciano, número 28 del mundo a sus 34 años, con otras tantas finales. Bautista logró hacerse con el primer set por 7-6 en el desempate, pero en el segundo Fucsovics consiguió levantar una bola de partido del valenciano con 5-3 para acabar anotándose la manga por 7-5 y llevar el partido al tercer set, en el que Bautista rompió el servicio en el octavo juego para encarrilar su victoria. Ahora se medirá al verdugo de Fernando Verdasco, el australiano Christopher O’Connell (6-1, 3-6, 6-0). Pedro Martínez Portero avanzó en Río a segunda ronda tras ganar al chileno Cristian Garín (7-6, 6-4). Ahoa le espera Nicolás Jarry .