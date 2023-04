El 48 Campionat Autonòmic de galotxa - Trofeu El Corte Inglés descansa amb motiu de la Setmana Santa. A Primera carrer, Montserrat es posiciona líder després de vèncer a Marquesat A. Els jugadors locals van aconseguir fer els tres punts contra els d’Alfarp (70-45). Amb aquest marcador, els de Lanzadera Montserrat A es posicionen els primer en la classificació.

L’altra partida que es va jugar per a tancar la jornada es va disputar al carrer d’Alfarp. Ovocity Marquesat B va véncer a l’equip de Kiwa Quart A 70 per 30.

La classificació la lidera Montserrat amb 6 punts, seguit de Ovocity Marquesat A amb 5 punts, Ovocity Marquesat B amb 3 punts, Faura A amb 1 punt i per acabar Kiwa Quart A amb 0 punts.

Pel que fa a la Segona categoria, Ajuntament de Beniparrell A lidera el grup A amb 8 punts. En segona posició es troba Profisco 2000 Borbotó A amb 6 punts, seguit de Caixa Popular Godelleta A amb 6 punts també. Per baix es troba Autos Meliana B amb 3 punts, i per últim Profisco 2000 Borbotó C amb 1 punt i Elèctrica de Vinalesa A amb 0 punts.

En el grup B de la Segona categoria es troba líder Abadia Fotografic Albuixech A amb 9 punts. CPV Meliana A, Espai Aforo Quart B i Inm. Palanca Foios A es troben empatats a punts, amb 4 cada ú. En cinquena posició es troba Profisco 2000 Borbotó B amb 2 punts i Lairabas Invers Faura B amb 1 punt.

En Tercera categoria també hi ha grup A i grup B. En el grup A, Beniauto Faura D amb 9 punts, a continuació es troba Ajuntament de Beniparrell B amb 5 punts, després Lanzadera Montserrat B amb 5 punts. A partir de la quarta posició es troba Ovocity Marquesat C (4 punts), cinquens són Elèctrica Vinalesa B (3 punts) i sisens Econsost Albalat dels Sorells (1 punt).

Al grup B, Navagro Faura C encapçala la primera posició amb 7 punts, després es troba Ovocity Marquesat D amb 5 punts, a continuació Abadia Fotografic Albuixech B amb 3 punts al igual que Profisco 2000 Borbotó D i per últim està Inm. Palanca Foios B amb 0 punts.

Pel que fa la Quarta categoria Profisco 2000 Borbotó E amb 3 punts, CPV Quart C, Autoescola San Juan Faura G i Tavernes Blanques igualats amb 2 punts. En el grup B Lanzadera Montserrat C encapçala la taula amb 6 punts igual que el segon classificat que en aquest cas és CPV Faura E. Tercers amb 0 punts estan CPV Faura F i el sisens també en 0 punts, Ovocity Marquesat E.

En la categoria de Curtes A també s’hi troben dos grups. En el A, CPV Petrés és líder amb 3 punts, Gestoría Polo Nàquera i Font. Miguel Bueno Meliana C també amb 3 punts, i el quart classificat amb 0 punts és CPV Massalfassar D. En el grup B, el primer esquip és Caixa Popular Meliana D amb 5 punts, després CPV Campanar-Godella amb 4 punts, Ajuntament de Beniparrell A amb 2 punts com Pelayo i Inm. Palanca Foios C.

En Curtes B, l’equip que es troba el primer és Caixa Popular Godelleta B amb 6 punts. En segona posició està Inm. Palanca Foios D amb, després CPV Meliana F i a continuació CPV Massalfassar E i per últim CPV Meliana G.

Pel que fa a la categoria Femenina, amb només una partida jugada, lidera Ovocity Marquesat per davant de Disid Alfara i Justo Ballester Meliana H.

Els Juvenils, al grup A el primer de grup és CPV Massamagrell amb 9 punts. Per baix es troba CPV Algímia d’Alfara amb 9 punts, Tavernes Blanques amb 6 punts i Disid Alfara amb 3 punts. Els últims dos equips amb 0 punts són Albuixech C i Traverauto Riba-roja. Al grup B, encapçala la taula Lanzadera Montserrat (9 p.). Els segons són Ovocity Marquesat (6 p.), tercers CPV Borbotó (5 p.) i quarts CPV Massalfassar (4 p.). Econsost Albalat dels Sorells (3 p.) i CPV Meliana (0 p.) són els dos últims de la classificació.