Feijóo pide el voto en Cataluña contra "la inmigración ilegal": "Ocupan nuestros domicilios"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este martes en Cornellá (Baix Llobregat) el voto contra la "inmigración ilegal" que ocupa casas. "Yo le pido el voto a aquellos que están a favor de la inmigración legal, pero los que no admiten que la inmigración ilegal se deje en nuestras casas ocupando nuestros domicilios y nosotros no poder entrar en nuestras propiedades", ha dicho, a pocos días de que se celebren las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo. En un ajuste de tuerca hacia posturas más a la derecha y próximas a Vox, el líder popular ha sacado a colación el tema de la inmigración y la inseguridad ciudadana. Feijóo ha pedido el voto “a todos aquellos que se dan cuenta que Catalunya tiene los índices de criminalidad, de robos y de hurtos y de reincidencia de los más altos de España”.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido la figura del expresidente del Gobierno Felipe González (PSOE), al afirmar que, a diferencia de lo que ocurre con Pedro Sánchez, "no mandarían a los separatistas a España". En un acto este martes en el barrio de San Ildefonso de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat), acompañado del candidato de su partido a la presidencia de la Generalitat, Alejandro Fernández, ha manifestado que con González al frente "no hubiera pasado lo que está pasando en España". "Con Felipe González no mandarían a los separatistas en España, no se hubiera pactado con los separatistas en los ayuntamientos catalanes, con Felipe González se hubiera hecho una España igual para todos: eso es lo que era el PSOE antes y que ha dejado de ser", ha lamentado.

De hecho, Feijóo ha defendido que "no hay diferencias" entre independentistas y socialistas: "El PSOE se ha borrado de partido de Estado". Sobre Sánchez, aseguró que su interés "es perpetuarse en la Moncloa y le da igual perder que ganar", y le acusó de ser "una fábrica de mentiras", tras recordarle, entre otros cosas, que dijo que no pactaría con Podemos y, tras una repetición electoral, decidió llegar a un acuerdo con ellos.

Insistió en que el "tripartito de ERC, Puigdemont y Sánchez" es un camino que "no lleva a ninguna parte": "Los tres siempre están en el gobierno en los ayuntamientos de Catalunya, en las Diputaciones. ¿Qué es eso que llevarán el cambio? El cambio ¿de qué?". "Da igual votar Isla, que ERC, que JxCat", ha manifestado Feijóo, por lo que ha defendido que el "cambio" en las elecciones del 12 de mayo para que "vuelva la igualdad" y "no haya catalanes de primera y de segunda" es el PP. De hecho, ha defendido que el futuro Gobierno de Catalunya puede que acabe decidiéndose en Madrid, porque "Sánchez quiere seguir siendo presidente". "El PP de Catalunya decidirá lo que tenga que decidir en Catalunya, y no en Madrid ni en ningún otro sitio de España", ha asegurado.