No iba a ser fácil a pesar de su buena voluntad, y así lo transmitió el jueves. No puede decirse que el estreno de Iker Lecuona con la Honda RC213V oficial de Marc Márquez haya sido cómodo. El valenciano cerró la clasificación del viernes a 2.566 del también español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), con el otro piloto oficial de Aprilia, Maverick Viñales, a escasamente dos milésimas del primero, mejor marca personal y de la categoría con 1:36.708, con un sorprendente Dani Pedrosa (KTM RC 16) en la tercera plaza. Lecuona viene de correr en Assen en Superbike el pasado fin de semana, donde no pudo repetir podio en su segunda temporada en el Mundial de las motos de serie. Ayer ocupaba el lugar de Marc Márquez, que renunció a correr al no estar recuperado de su lesión en el dedo pulgar. Con solo dos monos recién adaptados para él en tiempo récord, el primer objetivo era no caerse, pero no pudo evitarlo en la curva 13, donde rompió el «air fence», lo que obligó a Dirección de Carrera a mostrar bandera roja para reparar las defensas de aire de la escapatoria. «¡Qué día! Es increíble volver a MotoGP y con un equipo como el Repsol Honda, ha sido un verdadero placer trabajar con todos ellos. La caída en la curva 13 ha sido frustrante, al fin y al cabo soy un piloto y siempre quiero ir más rápido. Hemos entendido por qué nos hemos caído y ya para el sábado, el equipo me ha sugerido algunas cosas para mejorar la moto y realizar nuevas pruebas. Estoy bastante cerca de Bradl (probador de Honda, 18º, a 1.4) teniendo en cuenta nuestras circunstancias y esto es algo en lo que tenemos que centrarnos y ser positivos», comentó el piloto de Honda.