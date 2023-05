«Queremos darle a la Virgen un ascenso»

El presidente del Levante, Quico Catalán, realizó un discurso dirigido a Enrique Benavent, arzobispo de València, durante la misa en la que el conjunto granota entregó su nueva indumentaria a la Basílica con motivo del centenario de la coronación de la Virgen de los Desamparados, donde el máximo dirigente del club consideró que la entidad no podía faltar. «El Levante quiere honrar a la patrona de todos los valencianos, creyentes y no creyentes. Uno de los signos más importantes que tenemos en nuestra tierra. En este centenario de su coronación el Levante no podía faltar. Quería participar de manera activa, honrarla de forma especial. Ofreciéndole uno de los mayores tesoros que tiene este club: la camiseta que será parte de nuestra indumentaria. Está dedicada única y exclusivamente al centenario de la coronación de la Virgen de los Desamparados. Somos los primeros de los valencianos que trajeron el fútbol a esta tierra y porque nos sentimos muy orgullosos de sentirnos valencianos», comentó el presidente.

Seguidamente, Quico Catalán le dio las gracias a la Virgen, «presente y presidiendo nuestro palco todos los días de nuestras vidas en nuestro estadio», «por todo lo que nos ha dado a lo largo de 113 años de historia, por todas esas alegrías y penurias», a la vez que el presidente aprovechó la ocasión para pedirle a un símbolo valenciano. No solo por todo lo que rodea al club y a los que velaron por su bienestar, sino por lo que se suspira en Orriols: subir a Primera División. «Que nos siga protegiendo, llevándonos bajo su mano. Que permita a estos jugadores y no jugadores su protección y su amparo. Quiero pedirle por todos los levantinistas que se fueron. Los que están y los que no están. Los que han construido esta historia. Hoy somos unos privilegiados gracias a ellos. Le pido por nuestra afición, familia y trabajadores. Y también a pedirle que dentro de pocos días volvamos aquí y podamos ofrecerle uno de los mayores tesoros que le podemos darle ahora mismo: que el Levante de la Virgen, el de los valencianos, vuelva a la máxima categoría del fútbol español». Postigo: «Tenerife es una lección» A punto de cumplir siete años como granota, Sergio Postigo está listo para que su equipo disipe cualquier duda. «Estamos deseando que llegue el partido ante el Ibiza. Está siendo una semana larga al jugar lunes, pero estamos confiados en conseguir la victoria», dijo el capitán durante la visita la Basílica de la Virgen. «La semana pasada perdimos una oportunidad, hay que ser realistas. Lo de Tenerife nos sirve de lección. Hemos tenido nuestras charlas. Si seguimos en esa línea no lograremos las victorias que necesitamos. Nos puede servir como motivación. Hay que sacar el lado positivo que podemos extraer de ese partido: no volver a repetirlo. Todo el mundo es consciente de lo que tenemos que hacer para conseguir el objetivo. Ni el míster ni nosotros tenemos que lanzar mensajes al resto».