David Ferrer, capitán del equipo español de Copa Davis, vaticina una "dura batalla" esta semana en València en busca de una de las dos plazas camino de las Finales de Málaga del próximo noviembre. "Espero eliminatorias muy duras. Hay muy buenos equipos. Por ejemplo, la República Checa tiene jugadores muy peligrosos aunque no sean conocidos por el gran público. Para esa primera eliminatoria tenemos que estar muy preparados. A priori, sin saber lo que va a jugar Novak (Djokovic), Serbia es el rival más duro", analizó el alicantino.

"Los serbios son los adversarios con mejor ranking. Iremos paso a paso, primero Chequia. Yo tengo mucha confianza en mi equipo, todos han trabajado muy bien toda la semana. Vamos a competir con nuestras opciones de estar en las Finales", añadió.

El extenista de Xàbia, no obstante, prefiere no fiarse de los otros dos rivales del grupo: República Checa y Corea del Sur. "Kwon ya puso las cosas difíciles el año pasado", recordó. Además, Ferrer explicó los motivos de la ausencia de Carlos Alcaraz, aunque precisó que de ahora en adelante no desea hablar de los que no están, sino de los que lucharán por clasificar a España para las Finales de noviembre.

"Hablé con Juan Carlos Ferrero. Estuve allí, venía muy cansado mentalmente, de muchos partidos y con algunos problemas físicos. Nada más acabar la semifinal hablé con el equipo de Carlos (Alcaraz) y decidieron que lo mejor era no venir. No quiero hablar más de Carlos, deseo hablar de mi equipo de jugadores y el buen ambiente que hay para llegar en las mejores condiciones. Tenemos muy buen equipo y estamos preparados para meternos en las Finales", dijo sobre la baja de Alcaraz tras su eliminación en las semifinales del US Open a manos de Daniil Medvedev.

Djokovic llega el miércoles

Precisamente, el serbio Novak Djokovic aterrizará el miércoles en València como número uno del mundo después de imponerse al ruso Medvedev en la final del Grand Slam neoyorquino. 'Nole' no disputará la eliminatoria entre Serbia y Corea del Sur de este martes 12 y, en principio, estaría listo para el España-Serbia del viernes.

Sobre el serbio habló Alejandro Davidovich, primer jugador español en el ranking mundial, con serias opciones de medirse en el individual al vencedor de 24 Grand Slams. "Vi un set de la final contra Daniil (Medvedev) y es suficiente. Está con un nivel altísimo. Sabía de antemano que ganaría el US Open, lo vi allí y estaba jugando con mucha confianza. Pero, como decimos, nuestra primera eliminatoria es ante la República Checa y no quiero adelantarme a Serbia porque los checos tienen un equipazo y debemos estar muy preparados para sacar esa eliminatoria y cuando venga Serbia estaremos también preparados", apuntó Davidovich.

"Mi intención es mantener el nivel alto lo que queda de año e intentar estar en Málaga jugando el individual. Ahora estoy en València y, si el capitán me pone, debutará contra Chequia en casa. Me hace mucha ilusión desde pequeño. David me ha aconsejado mucho y lo tengo que escuchar desde el banquillo", agrega el tenista malagueño.

Por último, David Ferrer se refirió al "punto a favor" de poder afrontar esta Fase de Grupos como local en València, ciudad que le trae muy buenos recuerdos desde su último partido en la Davis como jugador frente a Alemania en una Plaza de Toros abarrotada. "Siempre es mejor jugar en casa que fuera. Con tu gente. Además, València es muy pasional con el deporte y con el tenis en particular. Estoy muy ilusionado de que los jugadores puedan jugar aquí, sé que la afición los apoyará al máximo", dijo el valenciano.