En la rueda de prensa posterior a la dura derrota ante el Betis,fue preguntado Rubén Baraja por este aspecto precisamente, las incontables bajas que presenta el equipo, y si está pudiendo afectar negativamente al equipo en el aspecto anímico. «Tenemos que entender que juegue quien juegue o esté quien esté o participe quien participe tenemos que ir a tope desde el principio. No nos queda otra para sumar. El Betis ha sido mejor que nosotros y ganan de forma merecida», apuntó el técnico vallisoletano.

Una de las carencias que presentó el equipo el curso pasado fue la poca solidez defensiva, al menos hasta la llegada del Pipo tras la salida de Gattuso. Por ello fue preguntado el míster valencianista, en un partido en el que de nuevo se vieron carencias defensivas a balón parado. «No tiene sentido nuestro balón parado. Teníamos cuatro centrales más Pepelu. Cuatro o cinco jugadores de más de 1.85. Han sido dos acciones mal defendidas», comenzó. «En la primera es un rechace por no estar pendientes de la segunda acción y luego en el segundo gol, el sexto hombre del rechace es el que te hace el 2-0. No es excusa. Trabajamos el balón parado, hoy sí teníamos centímetros y hoy ha sido una cuestión de concetración. El Betis al final ha sido superior en el juego. Se admite. Pero en el balón parado es cosa de concentración y no podemos buscar excusas», apuntilló.

En cuanto a una valoración más general del duelo, el Pipo no quiso poner excusas. «Podemos buscarle muchas excusas, como que nos faltan laterales. Pero lo que ha pasado hoy es que no hemos estado al nivel de la exigencia que tenemos que tener. Si no estás bien en facetas como la contundencia defensiva o estar juntos o presionar... Si todo esto no lo haces y además en dos balones parados te hacen dos goles, es imposible no ganar, sino competir. Nosotros o vamos al 200% en cada partido, juegue quien juegue y esté quien esté, o no tienes ninguna opción», añadió.

Gabriel Paulista dijo, sobre la lesión de Diakhaby: «Su baja es muy importante, pero tenemos que seguir. Tenemos otros jugadores importantes que pueden solucionar nuestros problemas».

Fue preguntado, indudablemente, por esa situación a la que se ha visto obligado Baraja, de alinear como laterales a centrales ante la plaga de bajas en esa posición. «Nos ha costado. Con jugadores que no tienen muchos minutos de lateral nos ha costado un poco. Ellos tenían jugadores rápidos que han tenido bastante éxito y supieron hacer daño». Por último, el brasileño anunció que «no podemos bajar la cabeza ahora, queda mucha liga y tenemos que aprender de las cosas que hicimos mal para seguir trabajando», finalizó.

Solís: «Es una oportunidad»

El Director Corporativo del Valencia, Javier Solís, dijo antes del partido. «Llevamos dos partidos sin ganar y tenemos ganas de volver a esa senda otra vez. No es común que los cuatro laterales estén lesionados, pero es una oportunidad para para probar otras opciones», comentó.

También fue preguntado por el papel de los jóvenes, algo de lo que se sintió muy orgulloso. «La Academia del Valencia siempre ha sacado muy buenos jugadores y este año están dando un paso más, están teniendo protagonismo», apuntó.