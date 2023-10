Si cualquiera de los dos proyectos en los que participó José Peris Frígola hubiesen prosperado, el Valencia CF no estaría hoy arruinado, con un estadio en obras en la otra punta de la ciudad y, seguramente, tampoco en manos de un empresario extranjero. El exdirectivo del club de Mestalla, fallecido el pasado lunes a los 90 años, fue el primero, y el único, que planteó seriamente la remodelación total del actual estadio sin cambiar de ubicación. Desestimado aquel proyecto por la irrupción del plan de Paco Roig para ampliar el graderío con la construcción de un tercer anillo, Peris Frígola apoyó después el traslado a los terrenos de los cuarteles anexos a la vieja Alameda.

“La idea era derruir y levantar por fases un nuevo estadio en la actual ubicación de Mestalla, con una capacidad de 67.000 espectadores y sin que el equipo hubiese tenido que dejar de jugar allí en ningún momento. La cuestión era aprovechar una temporada de Mundial o Eurocopa, con una Liga que se acabara en mayo”, explicó en una entrevista a Levante-EMV en 2013, en la que durante horas desmenuzó todo lo relacionado con aquellos proyectos que no llegaron a prosperar.

“Aquello no fue para adelante porque no hubo mucho interés en moverlo, la verdad. Ya se encargaron algunos de tirarlo por tierra. Es curioso, pero me lo tumbaron en un programa de televisión que se hacía en Canal 9. Me llevaron de conejillo de Indias y entre Paco Roig y el 'periodista' (Julio Insa) lo criticaron. Roig empezó a cuestionar el proyecto, que si por 6.000 millones de pesetas y con cuatro papeles quería hacer un estadio, y me puso a la gente en contra. La gente del público empezó a pitarme. Me giré y le dije a la gente: ‘Haced lo que queráis, pero el Valencia algún día lo lamentará’, afirmó en aquella entrevista profética. Peris Frígola dio detalles concretos sobre la operación: la demolición de Mestalla ya estaba presupuestada en 100 millones de pesetas (600.000 euros).

Con aquel proyecto, el estadio se hubiese reconstruido por partes y no hubiese sido necesario que el Valencia CF dejase de jugar en casa. El primer paso era perimetrar herméticamente el estadio; el segundo, volar la grada norte.

Un estadio en la Alameda

La segunda opción, la de los cuarteles, fue planteada por el constructor Bautista Soler. Según detalló Peris Frígola aquella su última entrevista, la gestiones ya estaban hechas y en una comida en Picassent puso la idea sobre la mesa. “Las cifras sí que eran razonables. El Valencia iba a obtener mucho más dinero de las parcelas de lo que nos costaba el campo, que iba a quedar alineado con la Alameda, en un sitio perfecto. Bautista lo tenía ya hablado con el capitán general de Valencia. Era la mejor solución, sin duda, nada que ver con lo que se hizo después con el proyecto de la Avenida de Les Corts. ¿Pero dónde iban con un proyecto de 350 millones de euros? Es una burrada y se ha quedado como una losa económica que no sabremos si algún día el Valencia podrá recuperarse. Me invitaron al acto de la presentación de la maqueta, pero no fuí. Insisto en que nos sobraba estadio”.

Con el nuevo estadio parado desde 4 años antes (2009) de aquella entrevista, Peris Frígola predijo el futuro de la mole de cemento de la Avinguda de Les Corts: “El campo está ahí, y se terminará. Cuando venga un evento, un Mundial de Fútbol, o algo parecido, entonces se terminará. Pero no creo que sea posible con los recursos propios del Valencia".