Diame: «He demostrado que puedo estar con las mejores»

Fátima Diame lograba el pasado domingo algo por lo que llevaba luchando toda su carrera: un gran éxito en una competición internacional del máximo nivel con el que corroborar su innegable calidad como atleta. Y por fin, la recompensa llegaba en el Mundial de Glasgow donde a sus 27 años se colgaba la medalla de broce con un salto de 6,78 quedándose a cuatro centímetros de su plusmarca personal, 6,82.

Junto a su amiga y compañera de entrenamientos, Ana Peleteiro, bronce también en triple, Diame se convertía en la gran protagonista de la selección española de atletismo. Su próximo reto: los Juegos de París este verano.

Las dos medallistas, Diame y Peleteiro aterrizaban ayer en Madrid luciendo orgullosas sus medallas de bronce. Desde allí , la valenciana se dirigió a Guadalajara, donde vive desde hace dos años y medio y donde entrena integrada en el grupo del mítico Iván Pedroso junto a, entre otros, la propia Ana Peleteiro. Diame, que se tomará ahora unos días de vacaciones, no tiene previsto viajar de momento a Valencia aunque sí lo hará a principios de abril para asistir a la presentación del Proyecto FER impulsado por la Fundación Trinidad Alfonso, del que es uno de sus estandartes.

La valenciana se mostró «muy feliz de que por fin el trabajo haya dado su fruto. Este bronce me da mucha motivación para París y me demuestra que puedo estar arriba». El podio en Glasgow le da confianza: «Me ha demostrado que no soy inferior a las demás, sino que puedo competir con las mejores», que el domingo vivió uno de los días más emocionantes de su vida: «lloré mucho, abracé a Iván Pedroso, a Ana Peleteiro.... y pensé ¡por fin! ya tengo mi medalla». Tras el bronce Diame no baja la guardia: «vamos a seguir trabajando igual de duro, con el mismo sistema que nos está yendo muy bien. Ahora tenemos una semanita de vacaciones pero luego, a seguir».

Diame, atleta de padre senegalés y madre portuguesa pero nacida en Valencia, se crió deportivamente en el Valencia Club de Atletismo con Rafa Blanquer como entrenador. Desde que con apenas 10 años recaló en el club valenciano, Fátima dio muestras de una habilidad extraordinaria para el salto, un diamante en bruto que Blanquer pulió durante años. Aunque por sus extraordinarias capacidades atléticas destacaba en casi todas las disciplinas: velocidad, vallas, longitud, atraída por la estela de otras grandes saltadoras valencianas como Concha Montaner o Niurka Montalvo y alentada por Blanquer, Fátima se decantó por el foso y ese especializó en el salto de longitud.

Irrupción en 2014

En 2014 Fátima Diame saltó a la primera plana nacional con una espectacular actuación en el Campeonato de España júnior en el que logró un doblete de oro coronándose campeona en longitud y en los 60 m. lisos.

Diame participó en los Juegos de Tokio pero los resultados no le acompañaron, le pudo la presión y decidió dar un giro a su vida y su carrera, dejar Valencia y a su entrenador de siempre, Blanquer, con el que sigue teniendo una gran relación y pasar a entrenar con Iván Pedroso. En 2023, en el Mundial de Budapest al aire libre ya avisó de que puede aspirar a todo con una meritoria sexta plaza. Ahora, en Glasgow, ha dado un salto más en su carrera.