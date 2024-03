«Estoy muy motivada para conseguir los objetivos y sentirme más deportista»

¿Cómo se encuentra?

Bien. Mentalmente como un toro. Y estoy contenta y muy orgullosa de poder traer otro premio a España y poder enseñárselo a la familia granota.

¿Cómo ha vivido la conquista de la Nations League?

Si soy sincera, lo he seguido de la manera más tranquila posible. Día a día, trabajando para poder conseguir la consecución de los partidos y, si se daba la ocasión, poder disputar algún minuto y así aportar mi granito de arena. He estado contenta y, sobre todo, hemos trabajado bastante duro.

¿Estamos ante la mejor generación en la historia?

Estamos en una época en la que, cualquier jugadora que vaya, puede aportar muchísimo. Es verdad que hay un bloque de jugadoras que marcan tendencia. Es una generación que se parece mucho a la masculina que hubo desde 2008 hasta 2012, con jugadores como Iniesta, Xavi Hernández, Xabi Alonso y David Villa. Ojalá siga en el futuro.

¿Cuál es el techo?

Creo que no hay techo. Hemos demostrado que contra cualquier selección que se ponga por delante, ya sea en Mundial, amistoso o Nations League, vamos a salir a ganar. Lo demostramos en el campo. No nos paseamos por el campo, al contrario. Demostramos competitividad desde el primer minuto hasta el noventa.

Y ahora, Juegos Olímpicos. ¿Soñó con disputarlos?

¿Sabes lo que pasa? Como antes no se hablaba mucho sobre lo de jugar unos Juegos Olímpicos, ni existían los medios que lo dijeran en aquella época, no lo pensabas. Pero como ahora lo sabes, claro que sí. A nivel internacional, unos Juegos Olímpicos son lo máximo a nivel mundial. ¿Quién no quiere jugarlos? ¿Quién no quiere ganarlos? Vamos a trabajar para ello. Tenemos que ir día a día. Va a ser una lista muy apretada, donde determinar quién va a estar será por mínimos detalles.

Fue la primera vez que le llamó Montse Tomé desde su llegada a la Selección. ¿Cómo de especial ha sido este título?

Nada más acabó la concentración ya quería volver al club para seguir entrenando. Imagínate lo motivada que estoy. Estoy muy motivada para poder conseguir los objetivos, para trabajar para sentirme más deportista y, sobre todo, poder ayudar al equipo. Todo eso determinará si tengo el privilegio de estar en París.

Ahora, de vuelta al Levante, donde ha recibido cariño desde su llegada.

Las chicas del Levante son maravillosas. Tanto a María Méndez como a mí nos han recibido con los brazos abiertos, se han alegrado un montón. Hemos llevado las medallas y se han sacado fotos. La han cogido todo el mundo. Felices por volver, pero conscientes de que hay que cambiar el chip.

Sánchez Vera, tras el empate en Eibar, comentó que al equipo le vendría bien el parón.

Necesitábamos descansar, sí. Somos una plantilla corta y muchas futbolistas han jugado casi todo. Ahora han podido descansar. De aquí a final de temporada cada una debe dar lo máximo de sí misma. Estamos en el esprint final. Será decisivo todo lo que hagamos.

Pese a ello, el Levante sigue tercero en la clasificación.

No hay que menospreciarlo. Este año estamos teniendo más inconvenientes y más baches y, aun así, seguimos terceras. Dice mucho de este equipo y de sus ganas de competir cada fin de semana. Hay que valorar lo que hacemos y darle la importancia que tiene a cada cosa. Es muy buena noticia que el Levante esté tercero en liga. Por supuesto, queremos seguir ahí y acabar el campeonato ahí.

Acaba contrato, ¿estará Alba Redondo en los Juegos Olímpicos siendo futbolista del Levante?

A día de hoy no sé qué va a pasar. Estoy abierta a hablar con el Levante y con quien me quiera de cara al año que viene, pero me centro en el día a día. No descarto ninguna de las opciones. Créeme que en València se vive muy bien, y con que me pongas sobre la mesa Valencia, ya me quedaría (ríe). Tengo a mi entorno cerca y a mi pareja aquí, pero hay que hablar muchas cosas. No solo es el tema económico, sino también la profesionalidad del fútbol femenino. Por amor me puedo quedar perfectamente, pero no lo sé. Mi primera opción a escuchar será siempre el Levante.