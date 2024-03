Derrota que complica el Play-In en la Euroliga

Esta vez no pudo ser y si el Valencia Basket había ganado sus dos partidos de Liga Endesa ante el Barcelona, este jueves perdió el segundo ante los azulgranas en la Euroliga, para complicarse un poco más un Play-in que sigue siendo el gran objetivo taronja en las seis jornadas que restan para el final de la Liga Regular. Y todo por una derrota (78-88) en la que mucho tuvo que ver el mal porcentaje de acierto en triples (21% con 6 de 28) y un último cuarto en el que el rival fue más físico y estuvo más acertado cara al aro.

Con el contratiempo de las bajas de Jovic y Reuvers por distintas molestias, al margen de la ausencia del lesionado Touré, Mumbrú no tuvo que hacer descartes técnicos para medirse al Barça, con Chris Jones, Justin Anderson, Josep Puerto, Damien Inglis y Brandon Davies saliendo en el quinteto titular.

Jan Vesely, una de las grandes preocupaciones de los taronja por las bajas en la pintura, abría el marcador y empezaba a castigar una y otra vez el aro taronja con su tiro a media distancia ante un Valencia BC que aún no había encontrado su habitual tono defensivo. En un visto y no visto, los de Mumbrú se vieron con un -10 en el marcador (6-16), pero el empuje de Damien Inglis, autor de 8 puntos en los primeros diez minutos, hizo reaccionar a los taronja , que tras un parcial de 8-0 y una última canasta de Anderson sobre la bocina tras un robo de Pradilla, lograron empatar el partido al final del primer cuarto (18-18).

El Valencia BC se había puesto las pilas y no quería volver a verse sorprendido por el Barcelona en el inicio del segundo período, en el que Ojeleye y un Claver que no había jugado en los dos últimos partidos, empujaron a los locales hasta un 32-26. El Barça ya no movía el balón con tanta fluidez y la desventaja de los visitantes podría haber sido incluso mayor de no ser por dos triples aislados de Laprovittola y Parra.

Harper, con tres faltas personales a mitad del segundo cuarto, se tomaba un descanso y el marcador se apretó tras un mate de Parra y un nuevo triple de Satoransky, mientras los taronja no llegaban al 10% de acierto desde la línea de 6,75. El intercambio de canastas se sucedía hasta que Davies y Jones, ahora sí con un triple, volvían a abrir brecha hasta el 42-37 con el que se llegó al descanso.

Si los locales tenían un problema en el tiro exterior, los de Grimau sufrían con las pérdidas, con diez de los azulgranas por una de los taronja en la primera parte.

Segunda parte azulgrana

El Barcelona cambió esta dinámica en la vuelta a la pista y con sus recuperaciones y el acierto de Vesely y Jabari Parker, se puso por delante a los tres minutos del tercer cuarto (42-44).

No perdió los nervios el Valencia Basket y por medio de Inglis y de Davies, logró frenar la inercia negativa e incluso recuperar la ventaja con dos triples consecutivos de Chris Jones, aunque un parcial de 0-7 con canasta de Vesely, Willy y Parra volvió a complicar la situación para los locales. Hasta que volvió a emerger Ojeleye para poner un ajustado 57-59 a falta de los diez últimos minutos por jugar.

El estadounidense, sin enfriar su muñeca, abrió el último cuarto con un triple que sabía a oro en un encuentro con malos porcentajes de tres, pero tras recuperar la ventaja, un 2+1 de Ricky y dos acciones de Kalinic y Willy bajo el aro, obligaron a Mumbrú a parar el partido con 60-66.

Claver, aprovechando sus minutos, anotaba de nuevo desde el 6,75, pero instantes después, Ojeleye se hizo daño en el gemelo izquierdo y con su salida de la pista llegó el momento más crítico para los taronja, con triples de Kalinic y Laprovittola para poner el 63-76.

El Valencia Basket estaba contra las cuerdas, pero volvió a intentar meterse en el partido con un parcial de 6-0 corriendo tras buenas defensas. La remontada, eso sí, empezó a esfumarse con un triple de Laprovittolla y un 2+1 de un Vesely que sumaba ya 21 puntos y sin fallo alguno en el tiro. Ojeleye volvió a pista, pero la remontada ya era imposible y el intercambio de canastas se sucedió hasta el 78-88, que complica la presencia taronja en los puestos de Play-in.