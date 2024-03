"Ganando podemos ilusionarnos"

Se acabó Europa como palabra tabú. Sí como término que exige el máximo respeto, pero Rubén Baraja levantó el veto en la rueda de prensa previa al partido contra el Villarreal. Por primera vez en lo que va de campaña, el entrenador del Valencia CF habló de la posibilidad de luchar por meterse en competición continental, una meta que ahora mismo está a escasos puntos pero por la que pugnan muchos equipos, varios de ellos con un presupuesto mayor y una plantilla más profunda.

Sin salirse de su línea, que siempre ha sido la de partido a partido, y en este caso toca el Villarreal, el vallisoletano dijo que encarar bien el derbi autonómico «nos puede dar la posibilidad de ganar y por qué no ilusionarnos». Baraja se mostró feliz por el gran momento que atraviesa su equipo y expresó que es clave para «tener una motivación extra, una ilusión por poder pelear hasta el final por mirar hacia arriba». «Nuestro objetivo ahora, después de conseguir cosas por encima de las expectativas, debe ser competir con la máxima exigencia en el próximo partido. Y luego, con el rendimiento de cada partido igual nos permite soñar con algo bonito», añadió.

Lo que Rubén Baraja tiene claro es que su equipo no puede bajar ni una marcha el ritmo si quiere seguir teniendo licencia para soñar: «Hay que ganar todos los partidos. Si los ganamos todos estaremos cerca de Europa. Hay que ser competitivo, ambicioso y arrastrar la competitividad. Esto nos puede llevar a que, por nuestra buena posición, tengamos acceso a la pelear. Ponernos ahora mismo un objetivo diferente no es positivo. Nuestro objetivo es ir partido a partido cada semana», explicaba, metiendo Europa en el horizonte, entre otras cosas porque la permanencia ya está lograda, pero volviendo al discurso de que solo con el día a día se puede pensar en ello.

El contexto es muy distinto al del inicio de temporada y Baraja valoró de manera muy positiva la actitud del equipo después de haber logrado virtualmente la salvación, fijada cada año alrededor de 40 puntos: «Hemos perdido partidos duros pero han reaccionado. Cuando tu nivel de crispación es alto o tu frustración es continua, no estás concentrado. Faltando diez partidos no podemos decir que Europa sea algo obligado, no es lo que hablamos al principio», exponía un Baraja que cree a su equipo capaz de «mantener el nivel hasta final de temporada».

partido y convocatoria En materia de partido, Baraja comentó que espera a un gran Villarreal, que ha mejorado desde la llegada de Marcelino. «Es un equipo que está compitiendo mejor, está mejorando en detalles. El mercado de invierno les ha dado aire, tienen jugadores nuevos interesantes. Nuestro nivel de confianza también es alto, venimos de competir a gran nivel contra grandes equipos también y espero que el equipo esté a un gran nivel. Respeto a todos los equipos contra los que me enfrento pero también siempre pienso que con trabajo podemos tener nuestra opciones». A pesar de jugar fuera de casa, el equipo contará con el apoyo de la afición, que llenará la grada visitante de La Cerámica: «Tenemos que dar la mejor versión y espero que nuestros aficionados, que van con toda la ilusión, puedan ver un gran Valencia y disfrutemos de un gran partido».

En cuanto a la convocatoria, el Pipo afronta el partido con las únicas bajas de Diakhaby y de Guillamón, sancionado. «El resto en plena disposición. Hemos tenido un problema de virus estomacal esta semana».

La ausencia de Hugo Guillamón, que cumplirá sanción tras ver la quinta amarilla ante el Getafe, le da más opciones al centrocampista portugués de volver a vestirse de corto. A principio de curso fue titular dentro del trivote en el que también estaban Javi Guerra y Pepelu, pero la fisionomía táctica del equipo ha cambiado hacia el 1-4-4-2, por lo que deberá integrarse en el doble pivote. Para Baraja, en todo caso, es compatible con el de Gilet también ahora.

Por lo que respecta a los laterales. El Pipo confesó que se lo están poniendo «muy difícil» porque los dos «están a un gran nivel». A pesar de ello, lo valoró de manera muy positiva: «Esa competencia les hace mejor a los dos. La temporada de los dos está siendo notable. En evolución, en cuanto a lo que queremos, transmiten, con su forma de interpretar el juego... Para mí es un alivio tenerlos con esa tranquilidad», expuso