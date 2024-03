El ‘eco’ del gol de Forment resuena como nunca

Un año más, fieles a la tradición, los valencianistas se reunieron en Mestalla un 27 de marzo para hacer sonar una traca en homenaje al mítico gol de José Vicente Forment que le dio al Valencia CF el título de Liga en el año 1971 para romper 24 años de sequía y hacer estallar de felicidad a la hinchada, haciendo celebrar más que nunca al graderío del coliseo de la Avenida de Suecia. 53 años más tarde se tiró una nueva traca en recuerdo a su colosal cabeceo contra el Celta de Vigo, que describió en Superdeporte de la siguiente manera:

«Y yo me quedé cerquita del primer palo, disimulando, como si no estuviera aquella tarde en Mestalla. A Sergio le digo que me puse en el primer palo porque ya no le quedaban fuerzas para centrar al segundo palo. Igual ni llega (risas). Y ahí la puso. Y allí estaba yo».

Rafa Lahuerta, los integrantes de Últimes Vesprades a Mestalla, el grupo La Gran Esperanza Blanca, Miquel Nadal y jugadores importantes de la historia del Valencia como Sergio, el autor de la asistencia, Antón -cuyo gol al Sabadell fue recordado también el propio Forment, Robert Fernández, Cayuela o Fernando Giner, presidente de la Asociación de Futbolistas del Valencia CF.