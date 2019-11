Más allá del sol y playa: València duplica el número de turistas británicos

La delegación valenciana que entre el lunes y este miércoles defiende los argumentos turísticos de la C. Valenciana en la World Travel Market de Londres no solo está formada por políticos. Siguiendo el concepto profesional del diseño del stand propio que la agencia Turismo Comunitat Valenciana ha montado al lado de Turespaña, medio centenar de empresas están aprovechando para mantener encuentros con agentes del sector británicos y de toda Europa, aprovechando la cita internacional. Los empresarios y responsables públicos dejan la feria con sensaciones positivas, espantado ya el fantasma del Brexit duro, y con la certeza de que 2020 será más positivo que este año.

Toni Mayor, pendiente de las elecciones británicas

El presidente de la patronal hotelera de la C. Valenciana (Hosbec), Toni Mayor, señala: "Hoy no podemos estar intranquilos. Ayer la asociación de turoperadores británicos Abta nos dijo que 2020 va a ser algo mejor que 2019. En el peor de los casos, hablamos de estabilidad turística".

Mayor, respecto a 2019, cree que los precios cerrarán un año de congelación respecto a las cifras del año anterior, fruto de las prevenciones que la perspectiva de Brexit y sobre todo la competencia de los países como Turquía, Grecia o Túnez llevaron a los empresarios a ser más conservadores.

Con todo, esta World Travel Market no permite tomar del todo la temperatura del sector británico para 2020. "Estamos ante un momento que puede ser que ayude o desestabilice. Las elecciones de día 12 serían un revulsivo para la moneda y la economía si no gana Johnson. Esto está incardinado con el momento álgido de la venta de Navidad, en la segunda mitad de diciembre", dice el hotelero de Benidorm sobre las incertezas que aún pesan en el sector.

Luis Marti: "No hay que entrar en guerra de precios"

El presidente de la Confederación de Empresas Turísticas de la C. Valenciana, sale de Londres con una sensación de tranquilidad: "La sensación es que hay preocupación por el tema del Brexit, pero por ver cómo se va a articular. Si es pactada, no habrá un problema real de flujo de turistas. Si no es consensuada sí podría impactar", dice sobre un posible hundimiento de la moneda que reste posibilidades al sol y playa valenciano respecto a destinos más baratos y competitivos como Turquía.

"España tiene ya el precio que merece. Ofrece calidad en buen servicio pero ofrece estabilidad y seguridad que no tienen los británicos en otros destinos.

Nos preocupa el precio y no entrar en la guerra de competir por precio, que es lo que ocurrió en 2008. El hotelero se mantuvo bien pero hasta 2018 no acabaron recuperándose las tarifas. Estamos recuperando el dinero que en la crisis nos hemos dejado. Aun no tienes ganancio nueva", explica el gerente de la entidad.

Y añade: "Tener un mercado prioritario como Reino Unidos está bien, pero que tenga tanta parte de la tarta nunca es bueno. Los destinos más estables tienen un abanico lo más amplio posible. Los monocultivos tanto en países emisores como en turoperadores tienen consecuencias nefastas", señala en referencia a Turespaña.

Francesc Colomer: "Buenas vibraciones"

El secretario autonómico de Turismo celebra que la actividad de estos dos días "ha sido muy productiva". "Hemos venido a sembrar turismo, con luces largas. Navegar por el Brexit con las mejores garantías. El sector se lleva buenas vibraciones, pese a todo la voluntad de los británicos de viajar continúa. No solo para segmento de sol y playa, que es el clásico", señala el responsable autonómico.

Para Colomer, "España no se agota en Madrid y Barcelona. Es la gran convicción que debemos trasladar a quienes toman las decisiones, con humildad y con certeza".

El dirigente insistió en el mensaje de la diversificación, recordando, por ejemplo, que la valenciana es la "comunidad que más crece en el mercado alemán".

Y también en potenciar las fortalezas para evitar dependencias y daños colaterales de conflictos incontrolables. "Trabajar nuestra calidad, ser competitivo por nosotros mismos es el gran salvoconducto para el futuro".

Toni Bernabé: Valencia duplica la huella británica

El responsable de la oficina de Turismo del Ayuntamiento de València también ha tenido una agenda apretada estos días en Londres. Pese a que Reino Unido no es el principal mercado de la ciudad, crece y mucho.

"Valencia ha duplicado en cuatro años datos la presencia turística de Reino Unido", explica. En concreto, los datos dicen que se ha pasado de 181.000 pernoctaciones en 2014 a 372.000 en 2018, más del doble.

El número de viajeros pasa de 72.000 a 120.000 en este periodo, con una estancia de 3,08 noches de media. Es fruto de la apuesta de las compañías aéreas por el crecimiento del aeropuerto de València, donde se ha duplicado la oferta de asientos, y se ha pasado de tener vuelos directos con cuatro enclaves a nueve.

Se trata de un perfil diferente respecto al turismo habitual de sol y playa, con un gasto medio de en torno a 145 euros de media diaria, que busca un mix de oferta cultural y entretenimiento.

Valencia, explica Bernabé, lleva tiempo en la carrera por atraer al turista cosmopolita, de más poder adquisitivo. "Apoyándonos en la capitalidad mundial del Diseño estamos posiconando Valencia como ciudad creativa y de vanguardia mediterránea, como destino cosmopolita que está a la última en creaciones, propuestas culturales, gastronomía, experiencias, etc", apunta.

Y añade: "Un destino mediterráneo pero auténticamente mediterráneo, ni demasiado grande ni saturado turísticamente, con una distribución que permite gestionarla sin que pudiera llegar a saturarse y permite conservar la autenticidad", señala evitando las comparaciones con Barcelona.

Alberto Galloso, director de Soluciones Turísticas

Alberto Galloso, director de la consultora Soluciones Turísticas, realiza un balance positivo de una feria que permite contactar con operadores no solo británicos sino de todo el mundo.

"La apuesta de Turismo Comunitat Valenciana por tener stand propio es muy positiva. Mucha mesa de trabajo y poco stand de destino. La sensación con la que me voy es buena. El susto del Brexit está pasando. Las perspectivas para el año que viene son buenas", señala Galloso, que coincide con Bernabé en el impacto, cada vez mayor, del turista británico en la ciudad de València gracias sobre todo al incremento de la conectividad del Aeropuerto de Manises. Un turismo más de 'citybreaks'. "Hay un nicho de crecimiento importante", añade.