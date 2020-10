El presidente de la Autoridad Portuaria de València, Aurelio Martínez, volvió ayer a defender el proyecto de construcción de la terminal de contenedores en la ampliación norte porque «el comercio internacional va a seguir creciendo y produciéndose intercambios comerciales, en los que el transporte marítimo es el más competitivo y eficiente medio ambientalmente». El recinto del Grao, que en estos momentos está al 73% de su capacidad, estaría «congestionado» dentro de una década; es decir, en 2030, según Martínez.

Esta vez el dirigente de la APV defendió la ampliación durante su comparecencia en las Corts Valencianes para dar cuenta del proyecto a petición del Grupo Ciudadanos.

Martínez garantizó que la infraestructura planificada, que espera adjudicar a principios de 2021 a TiL-MSC, estará totalmente electrificada, lo que minimizará la emisión de CO2 mediante el suministro eléctrico a los buques o la reducción de un 98% de las emisiones de dióxido de carbono actuales. Además, insistió en que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de 2007 «es válida y está vigente» ya que no afecta a las modificaciones del anteproyecto de 2019 que no tienen un efecto adverso en la dársena interior ya que se hacen en aguas interiores, no se va a realizar la prolongación del dique de abrigo, no se va a realizar las obras de dragado del canal de entrada y los materiales para rellenos se van a ajustar «estrictamente» a las fuentes que contempla la vigente DIA de 2007.

Según los estudios realizados, cuando la nueva terminal esté operativa se va a duplicar la actividad económica del Puerto de València, generando hasta 80.000 empleos (el doble que en la actualidad) y un valor añadido bruto cercano a los 6.000 millones de euros (tres veces más que en la actualidad).

Puertos del Estado analiza el proyecto modificado de la naviera MSC para decidir si es necesario solicitar otra evaluación ambiental al Gobierno central.

Inversión en Castelló

Por otro lado, el presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo, ha mantenido una reunión esta semana con Rafael Simó y Ana Ulloa, presidente y directora, respectivamente, de la Autoridad Portuaria de Castelló en la que se analizó el Plan de Empresa 2020-2024, período en que se invertirán 93,2 millones de euros, de los que la parte principal se dedicarán al acceso ferroviario a la dársena sur.