AVACU critica que Ryanair no comunique qué vuelos se cancelarán por la huelga

La Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU) ha exigido a Ryanair "soluciones" para los viajeros que tengan previsto coger un vuelo en los días de junio y julio en los que se prevé una huelga de trabajadores de la aerolínea, y ha criticado que los usuarios aún no sepan si sus vacaciones quedarán afectadas.

Los sindicatos USO Sector aéreo y Sitcpla han convocado seis jornadas de huelga para los tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) de Ryanair para exigir "cerrar un convenio y unas condiciones de trabajo dignas para toda la plantilla". Las jornadas de huelgas están previstas los días 24, 25, 26 y 30 de junio y 1 y 2 de julio.

AVACU ha lamentado que "la compañía aún no ha comunicado cuáles serán los vuelos cancelados". "No entendemos cómo un usuario que tiene ya planificadas sus vacaciones, y más tras estos dos últimos años, no sepa qué va a pasar finalmente con su desplazamiento o vuelta a su domicilio, que nadie le informe de si va a poder viajar o no y que todo ello le pueda suponer, además, un perjuicio importante ante el horizonte de poder cancelar hoteles, excursiones, conciertos o cualquier otro evento o actividad que se haya podido contratar", ha denunciado.

En este contexto, AVACU ha aclarado, en un comunicado, "algunas dudas que puedan tener los usuarios ante esta situación". En el caso de tener un vuelo contratado con Ryanair para alguno de esos días, la asociación ha subrayado que los viajeros tienen derecho a la devolución de los billetes.

Si los usuarios no saben si su vuelo es uno de los cancelados y han contratado un seguro, ha indicado que es importante revisar las condiciones de la póliza para ver si estuviese cubierta la cancelación o si la huelga es una de las exclusiones del seguro. En todo caso, recuerda que las asociaciones de consumidores están a su disposición para orientar sobre cómo actuar.

Respecto al derecho a una indemnización, AVACU recuerda que los pasajeros afectados tienen derecho a las indemnizaciones correspondientes previstas en el Reglamento nº 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de febrero, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos.

"Aunque en ocasiones las situaciones de huelga se consideran como circunstancia extraordinaria (no habría derecho a indemnización), no son pocas las sentencias que entienden que, si dicha huelga es imputable a la compañía, como podría ser este caso en concreto, no se entendería como circunstancia extraordinaria y, por tanto, si el vuelo se cancela dentro de los 14 días previos, sí cabría la indemnización", ha expuesto.

Sobre cómo reclamar, AVACU ha explicado que "el primer paso es ponerlo en conocimiento de la propia compañía" y que es "aconsejable hacerlo a través de una hoja de reclamaciones u otro medio escrito fehaciente, ya sea a través de la compañía, en las oficinas de la autoridad aeroportuaria (AENA, en España) o a través de un organismo de consumo". A la reclamación deberán adjuntarse copia de los documentos pertinentes (billetes, número de localizador, tiques, facturas, etc.).

En caso de cualquier duda o consulta, AVACU está a disposición de los consumidores en su correo o por teléfono.