El Corte Inglés ha alertado de una estafa sobre una falsa oferta de empleo con la que la empresa nada tiene que ver y que tiene como objetivo conseguir datos personales de las víctimas. El fraude se mueve fundamentalmente por WhatsApp o el servicio de mensajería del móvil. En el anuncio, El Corte Inglés ofrece, supuestamente, "200 puestos de trabajo" con una condiciones laborales muy ventajosas: tiempo parcial, remuneración de entre 50 y 200 euros al día y el único requisito de tener un teléfono inteligente.

Sin embargo, el mensaje no guarda ningún tipo de relación con los grandes almacenes ni la supuesta oferta laboral existe en realidad. "Es un fraude", advierte El Corte Inglés.

⛔ Desde El Corte Inglés queremos informar a todos los usuarios de que este mensaje que se está difundiendo por Internet es un fraude, por tanto, completamente ajeno a la compañía. pic.twitter.com/8iGVE3eYwd — El Corte Inglés (@elcorteingles) 23 de agosto de 2022

El objetivo de los estafadores no es otro que conseguir datos personales de sus víctimas. Por eso solicitan que se agregue un número de teléfono a WhatsApp, pero tanto en este caso como en otros que nos resulten sospechosos, nunca hay que facilitar datos personales a no ser que se tenga la absoluta seguridad de que es una oferta de trabajo auténtica.

A continuación te damos las pistas fundamentales para aprender a identificar los mensajes falsos de los auténticos.

Cómo reconocer si una oferta laboral es verdadera o falsa

En el caso de este supuesto mensaje de El Corte Inglés, hay varias pistas que indican a simple vista que la oferta de trabajo podría no ser auténtica. Lo primero es que el nombre de la empresa está escrito en minúsculas y todo junto, algo que no hace nunca la firma de grandes almacenes. Todo lo contrario: marcas como El Corte Inglés gastan millones en campañas de publicidad e imagen, así que no parece verosímil que una publicación de esta firma vaya a tener faltas de ortografía. Y menos si se trata de errores de bulto como éste, que se aprecian de un simple vistazo.

Otra cosa que debe hacernos sospechar son las condiciones laborales extraordinarias: mucho sueldo y casi ningún requisito, ni de formación, ni de horario ni de nada. Sólo tener un teléfono inteligente. ¿Y quién no lo tiene hoy en día? En este caso, la falsa oferta laboral promete un salario de entre 50 y 200 euros al día por hacer algo que ni siquiera se especifica en el anuncio.

La paga diaria es otro elemento que debería hacer saltar nuestras alarmas, puesto que este método de pago para con sus trabajadores no es en absoluto común en España y menos en una empresa como El Corte Inglés.

Y como recomendación final, siempre es aconsejable comprobar si una oferta que nos resulta ventajosa y atractiva es real o no a través de la página web corporativa de la empresa que supuestamente emite esa oferta. En este caso, lo más idóneo sería entrar en la web de El Corte Inglés, o bien consultar sus redes sociales o incluso entrar en su perfil de portales de empleo o relaciones laborales, como Linkedin u otras plataformas de búsqueda de empleo.