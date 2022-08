La subida salarial pactada en convenios valencianos es ocho puntos inferior a la inflación

La radical divergencia entre los sindicatos y la patronal en cuanto a la subida de los salarios -los primeros reclaman incrementos acordes a la disparada inflación y la segunda los rechaza de plano- está teniendo consecuencias para el poder adquisitivo de los trabajadores valencianos. El último informe de negociación colectiva de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), correspondiente al pasado mes de julio, asegura que la subida salarial pactada en los convenios firmados este año en la autonomía -es la media ponderada del incremento de las remuneraciones en función del número de trabajadores afectados por dicho acuerdo- se situó en el 2,31 %, a más de ocho puntos de distancia de la inflación que en julio terminó en el 10,9 % en la Comunitat Valenciana. Por tanto, los empleados regidos por dichos convenios van a perder 8,6 puntos de poder adquisitivo. En los convenios vigentes este año y firmados en ejercicios anteriores, el alza es del 2,8 %.

El porcentaje de aumento de las remuneraciones en los acuerdos colectivos sectoriales se queda este año en el 2,32 %, mientras que en los de empresa baja al 2,17 %. No obstante, hay diferencias según sectores y provincias. Por ejemplo, en los convenios firmados en 2022, en Alicante llegan al 6,5 % en los servicios. Este mismo porcentaje se alcanza en dicha provincia en los acuerdos vigentes este año tanto en el sector agrario como en la construcción. En el comercio de Castelló se llega al 5,16 % y en los servicios de Valencia, al 4,85 %.

Yolanda Díaz denuncia que el bloqueo de la patronal solo ha permitido firmar 450 convenios, frente a los 2.000 de 2021

No obstante, no hay que olvidar la denuncia que hizo pública ayer la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante una entrevista en la Cadena Ser, en la que se ratificó en alentar a los sindicatos a que se movilicen contra la patronal por el inmovilismo de esta ante los salarios y la escalada de la inflación. Díaz recordó que la CEOE se levantó en mayo de la mesa de negociación, que los trabajadores están perdiendo poder adquisitivo y su bienestar se está viendo seriamente afectado, singularmente el de quienes tienen las remuneraciones más bajas, y que la gran prueba de la actitud de la patronal es que el año pasado por estas fechas se habían firmado en España cerca de 2.000 convenios colectivos y que en este 2022 solo se ha llegado a 450.

Convenios

Los datos de la Comunitat Valenciana corroboran esta última afirmación, según la información facilitad ayer a este diario por la Secretaría Autonómica de Empleo de la Generalitat. En el primer semestre de 2022, el número de convenios firmados y publicados fue de uno, correspondiente a la provincia de Valencia, mientras que en el mismo período de 2021 se habían alcanzado los once: cinco de ámbito autonómico, cuatro en Alicante y dos en Valencia. No obstante, estos datos entran en contradicción con los que maneja la patronal CEV, que asegura que, en este caso hasta julio, se han firmado doce: cinco del ámbito sectorial y siete de empresas. La organización, en su informe de junio de 2021, afirmaba que en el primer semestre de ese año no se firmó ningún convenio.