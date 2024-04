Un terç dels municipis valencians perd empreses en l’últim any

Un terç dels municipis de la Comunitat Valenciana, en concret 197 dels 542 censats, van perdre empreses en l’últim any, segons les últimes dades de l’Institut Valencià d’Estadística, que situa en 239 (un 44 % del total) la xifra de poblacions on augmenta el nombre de mercantils, mentres que 109 localitats es queden igual. En el primer trimestre d’enguany, 361 municipis (un 66,6 %) tenien menys de cent empreses, mentres que 67 (12,4 %) superaven les 500.

En 36 de les 50 poblacions de la Comunitat Valenciana amb més mercantils es va registrar una variació positiva en esta estadística respecte a març de l’any passat. La primera posició va correspondre a Burjassot, amb un 5,2 % de variació interanual, seguida per Torrevieja (4,8 %) i Santa Pola (4,2 %). En l’altre costat de la balança, encara que les tres amb un descens inferior al 2,5 %, apareixen la Vall d’Uixó, Requena i Vila-real. Quant als deu municipis amb la xifra més alta d’empreses, només Orihuela va obtindre una dada negativa, però per molt poc. Alacant es va situar per damunt del 2,5 % i València lleument per baix d’este percentatge.

Inscrites

El nombre total d’empreses inscrites en la Seguretat Social a la Comunitat Valenciana es va situar, al tancament del primer trimestre de 2024, en 153.921, amb un augment de 1.777 (un 1,2 % més) respecte a desembre de 2023, i de 1.842 (també un 1,2 % d’increment) en relació amb el mateix període de l’any anterior, la qual cosa indica la intensa generació de mercantils que s’ha produït entre gener i març d’este exercici.

Edifici en construcció a València / M. Á. Montesinos

En relació amb la grandària de les empreses, les que tenen entre 10 i 49 treballadors han sigut les que més augmenten en nombre en termes relatius, amb un 3,5 % (703), seguides d’aquelles que tenen menys de 9 empleats (0,8 % i 1.054 en cada cas) i de les que tenen entre 50 i 249 treballadors (mateix percentatge que les anteriors, però només 25 més). Les que tenen més de 250 van disminuir en 5 (-0,9 %). També respecte al trimestre anterior, els sectors amb més augments van ser l’agricultura (194), la construcció (357) i els servicis (1.243), mentres que la indústria baixa en 17.

