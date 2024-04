Els pisos de lloguer de menys de 1.000 euros a València “s’esgoten en hores”

Els lloguers de pisos de menys de mil euros s’esgoten en hores a València. Les immobiliàries advertixen que, a la capital del Túria, ja no queden arrendaments disponibles i que els estrangers amb un alt poder adquisitiu copen “el 90 %” de les operacions”. Un informe de la companyia Alquiler Seguro revela que cada pis que ix al mercat a la província de València genera de mitjana 63 contactes, la qual cosa suposa una pressió molt alta. Fa cinc anys, cada anunci generava 11 contactes, una situació normal. València és la quarta província amb més pressió del lloguer, per darrere de Balears, Santa Cruz de Tenerife i Barcelona, i està al mateix nivell de Madrid.

Vicente Díez, portaveu del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària (API) de València, lamenta que hi ha molt poca oferta d’habitatge de lloguer a un preu raonable. “La demanda és molt forta i no hi ha habitatges disponibles. L’oferta s’esgota en hores”, assegura.

Millor ciutat del món per a viure

La demanda s’ha disparat per l’interés d’estrangers d’instal·lar-se a València després d’haver sigut triada com a millor ciutat del món per a viure per revistes especialitzades com Forbes o per col·lectius d’expatriats. Juanjo Álvarez, director de lloguers d’OC Habitat, confirma que pràcticament no queden habitatges per davall de mil euros a València. “Hi ha una demanda bestial, i és un drama, perquè les famílies locals no poden accedir al lloguer. El 90 % dels nostres clients de lloguer és estranger amb un poder adquisitiu alt. Els valencians no poden pagar 1.500 euros per un lloguer”, admet. De fet, el lloguer ha arribat de mitjana als 1.600 euros, segons la Càtedra Observatori de l’Habitatge de la Universitat Politècnica de València.

La demanda és tan forta i l’oferta tan reduïda que cada anunci genera més de seixanta interessats

Pressió de la demanda

La pressió mitjana ponderada del lloguer a Espanya (relació entre la demanda dels qui busquen arrendar un habitatge sobre l’oferta d’immobles disponibles) es va situar en el primer trimestre en 50, la qual cosa indica que cada oferta d’habitatge en lloguer va rebre, en un termini de deu dies, una mitjana de 50 contactes per a ocupar-la. En el cas de la província de València, cada anunci genera de mitjana 63 contactes cada deu dies, igual que a Madrid, i només per davall de Balears (142), Santa Cruz de Tenerife (104) i Barcelona (101), segons l’informe de Alquiler Seguro. El baròmetre s’ha elaborat prenent dades dels últims cinc anys i establix una classificació dividida en cinc segments que diferencia entre zones de pressió normal (1-15), en risc (15-30), elevada (30-45), alta (54-60) i molt alta (més de 60, com és el cas de València).

Nora García, presidenta de l’Associació d’Empreses Immobiliàries de la Comunitat Valenciana (Asicval), assenyala que en trenta anys que porta de professió no havia vist una situació igual. “Ni de preu ni de falta d’oferta”, sentencia. La representant d’Asicval (que engloba quatre-centes immobiliàries valencianes) confirma que els lloguers assequibles duren hores i molts no s’arriben a publicar. García precisa que de països com l’Argentina estan arribant moltes famílies que han venut les seues propietats amb la intenció d’instal·lar-se a València i tenen recursos suficients per a pagar lloguers alts.

Cinc visites com a màxim

El portaveu del Col·legi d’API de València explica que reben una allau de telefonades quan anuncien un pis amb bon preu. “Com a màxim concertem cinc visites, perquè sabem que volarà. En eixe moment retirem l’anunci, perquè, si no, és ingestionable. Ens podríem passar tot el dia atenent telefonades”, assenyala. Nora García afig que en el seu cas han decidit no publicar els anuncis atractius els divendres per a evitar un al·luvió de correus durant el cap de setmana.

Impossible per 900 euros

“Trobar alguna cosa per 900 euros a València és impossible. M’acaba d’entrar un pis de 900 euros al Puig en un edifici sense ascensor i en un moment m’han telefonat cinc persones”, indica el responsable de lloguers d’OC Habitat. Juanjo Álvarez assegura que, quan un pis ix al mercat de lloguer per més de 1.200 euros al mes, ja és més complicat llogar-lo.

