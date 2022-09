El ocio nocturno reclama alargar su horario para compensar la bajada del 'tardeo' por el calor

Las altas temperaturas han sido una de las constantes este verano en todo el territorio valenciano. Una ola de calor tras otra han provocado que la ciudadanía no solo tenga en el ventilador a su mejor aliado o beba más agua para contrarrestar las subidas del termómetro, sino también que sus hábitos de consumo se modifiquen, incluido el de salir a tomar algo durante la tarde, el conocido como 'tardeo'. El sol abrasador es motivo para postergar una quedada -que antes era a media tarde- hasta varias horas después, cuando el calor haya bajado, un retraso que está teniendo impacto en la facturación de los locales y que está provocando que desde el sector reclamen cambios en sus horarios.

Así lo avanza a este diario Víctor Pérez, presidente de la Federación de Ocio y Turismo (Fotur) de la Comunitat Valenciana, que asegura que este verano se han perdido "dos horas de tomar algo porque la gente sale más tarde y facturamos menos". Aunque todavía no han podido poner cifra exacta a ese perjuicio económico durante el periodo estival -y teniendo en cuenta que cerca del 70 % de los asociados de la patronal son de invierno-, desde el sector sí remarcan que se está dando "una evolución" donde con el calor "se sale más tarde". En esta línea, "no vas a encender el aire acondicionado del local si ves que no vas a tener gente", resalta Pérez.

Por eso, el presidente de Fotur asegura que hay que "adaptar la normativa y los horarios en base a lo que hay", una modificación que implicaría -destaca- alargar "la hora de cierre" de los establecimientos y que van a poner "encima de la mesa" tanto del Ministerio de Turismo como de las administraciones valencianas. En este sentido, el dirigente del ocio nocturno remarca que, una vez tengan "la foto completa de la situación" actual tras hablar con los diferentes locales del sector, su intención es comenzar a reunirse con las distintas autoridades públicas para "que se empiece a trabajar en soluciones", porque "si facturamos menos y tenemos menos horarios, no es sostenible". "Es un problema real", añade.

Multar a quien no cumpla

Frente a esta realidad, el presidente de Fotur enfatizó en la necesidad de "adaptarnos a las nuevas situaciones", permitiendo que los clientes puedan "tomar una copa tranquilamente después de cenar en el restaurante y luego ir de pub y que pueda cerrar más tarde" porque -remarca- [los pubs] son locales que están insonorizados para no molestar a los vecinos". Eso sí, Pérez aclaró respecto a si puede derivar en posibles problemas de descanso que "el que no cumpla los requisitos para no molestar, tendrá que ser sancionado y cerrado porque estará generando molestias y competencia desleal".